Картофель на огне – это особое блюдо, воспроизвести которое в домашних условиях кажется чем-то невозможным. Впрочем, это не совсем так, ведь существует секрет, который позволит приготовить картошку таким образом, пользуясь духовкой.

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Как приготовить картофель "на огне" дома

Время: 1 час 15 минут

Порций: 4

Атмосферное блюдо / Фото Freepik

Приготовление:

  1. Тщательно моем картофель, можно использовать щетку. Чистить его не нужно. Замачиваем картофель в миске с водой.
  2. Смешиваем соль и муку и посыпаем смесью мокрый картофель.
  3. Разогреваем духовку до 200 градусов.
  4. Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем на него картофель.
  5. Выпекаем в течение 1 часа.
  6. Подаем к столу с любимыми соусами.

Приятного аппетита!