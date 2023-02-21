Картофель на огне – это особое блюдо, воспроизвести которое в домашних условиях кажется чем-то невозможным. Впрочем, это не совсем так, ведь существует секрет, который позволит приготовить картошку таким образом, пользуясь духовкой.
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Как приготовить картофель "на огне" дома
Время: 1 час 15 минут
Порций: 4
Атмосферное блюдо / Фото Freepik
Приготовление:
- Тщательно моем картофель, можно использовать щетку. Чистить его не нужно. Замачиваем картофель в миске с водой.
- Смешиваем соль и муку и посыпаем смесью мокрый картофель.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем на него картофель.
- Выпекаем в течение 1 часа.
- Подаем к столу с любимыми соусами.
Приятного аппетита!