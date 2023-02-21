Картофель на огне – это особое блюдо, воспроизвести которое в домашних условиях кажется чем-то невозможным. Впрочем, это не совсем так, ведь существует секрет, который позволит приготовить картошку таким образом, пользуясь духовкой.

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Как приготовить картофель "на огне" дома

Время: 1 час 15 минут

Порций: 4

Атмосферное блюдо / Фото Freepik

Ингредиенты: – 1 килограмм картофеля (среднего размера);

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки муки.

Приготовление:

Тщательно моем картофель, можно использовать щетку. Чистить его не нужно. Замачиваем картофель в миске с водой. Смешиваем соль и муку и посыпаем смесью мокрый картофель. Разогреваем духовку до 200 градусов. Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем на него картофель. Выпекаем в течение 1 часа. Подаем к столу с любимыми соусами.

Приятного аппетита!