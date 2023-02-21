Не треба йти на природу: як приготувати картоплю в духовці так, як на багатті

21 лютого 2023, 16:12
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Джерело:

pysznosci

Картопля на багатті – це особлива страва, яку ми любимо смакувати під час відпочинку на природі. Втім, якщо часу кудись поїхати немає – завжди можна трішки схитрувати, аби насолодитися улюбленою їжею.

Картопля на вогні – це особлива страва, відтворити яку в домашніх умовах здається чимось неможливим. Втім, це не зовсім так, адже існує секрет, який дозволить приготувати картоплю у такий спосіб, користуючись духовкою.

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Як приготувати картоплю "на вогні" вдома

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 4

Атмосферна страва / Фото Freepik

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі (середнього розміру);
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки борошна.

Приготування:

  1. Ретельно миємо картоплю, можна використовувати щітку. Чистити її не потрібно. Замочуємо картоплю у мисці з водою.
  2. Змішуємо сіль та борошно та обсипаємо сумішшю мокру картоплю.
  3. Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  4. Застеляємо деко пергаментним папером та викладаємо на нього картоплю.
  5. Випікаємо впродовж 1 години.
  6. Подаємо до столу з улюбленими соусами.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська