Картопля за лічені хвилини: готуємо цілою в мультиварці

28 лютого 2022 , 16:35
Читать новость на русском

Джерело:

Damn delicious

Хай там що кажуть дієтологи, а картопля – наш другий хліб. Їдять її з м'ясом і рибою або просто з вершковим маслом чи олією. І готується вона недовго: у мультиварці – усього 20 хвилин.

Еге ж, у мультиварці можна готувати не лише каші та рагу, а й картоплю. Це швидко, зручно й надзвичайно смачно!

Читайте також Смакота з варених яєць: готуємо салат і фаршируємо "човники"

Рецепт картоплі в мультиварці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 3


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 1 склянка води;
– 5 середніх картоплин;
– 5 столових ложок вершкового масла;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.

Приготування:

  1. Налийте до чаші мультиварки 1 склянку води.
  1. Картоплю ретельно помийте під проточною водою, просушіть паперовим рушником, наколіть виделкою й викладіть на підставку в чаші.


Фото Damn delicious

  1. Оберіть ручне налаштування й установіть таймер на 20 хвилин.
  1. Коли готова картопля трохи охолоне, надріжте кожну бульбину вздовж і присмачте вершковим маслом, перцем та сіллю.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак