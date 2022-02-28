Картопля за лічені хвилини: готуємо цілою в мультиварці
28 лютого 2022 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Хай там що кажуть дієтологи, а картопля – наш другий хліб. Їдять її з м'ясом і рибою або просто з вершковим маслом чи олією. І готується вона недовго: у мультиварці – усього 20 хвилин.
Еге ж, у мультиварці можна готувати не лише каші та рагу, а й картоплю. Це швидко, зручно й надзвичайно смачно!
Читайте також Смакота з варених яєць: готуємо салат і фаршируємо "човники"
Рецепт картоплі в мультиварці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 3
Фото Damn delicious
– 1 склянка води;
– 5 середніх картоплин;
– 5 столових ложок вершкового масла;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- Налийте до чаші мультиварки 1 склянку води.
- Картоплю ретельно помийте під проточною водою, просушіть паперовим рушником, наколіть виделкою й викладіть на підставку в чаші.
Фото Damn delicious
- Оберіть ручне налаштування й установіть таймер на 20 хвилин.
- Коли готова картопля трохи охолоне, надріжте кожну бульбину вздовж і присмачте вершковим маслом, перцем та сіллю.
Смачного!