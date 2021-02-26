Рецепт картопляних ньокі від Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко не перестає дивувати нас смачними стравами з простих продуктів. Сьогодні шеф-кухар пропонує приготувати картопляні ньокі – рецепт далі у матеріалі.

Талановитий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами смачним рецептом картопляних ньокі, котрі він пропонує готувати з ароматним і ніжним твердим сиром. Не гаймо часу, гайда готувати!

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До речі, для приготування страви нам потрібні прості інгредієнти, які точно є на кухні кожної господині: улюблена картопля, твердий сир та яйця. На смак українські ньокі не відстають від італійських – смакота.

Ви можете наліпити багато тих італійських галушок заздалегідь, заморозити, а потім зранку діставати та варити ньокі, – поділився власним лайфхаком Євген Клопотенко.

Як приготувати домашні ньокі

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності у підсоленій воді. Охолодіть готову картоплю, потовчіть товкачкою та з'єднайте з борошном. Додайте до тіста натертий твердий сир та яйце – перемішайте до однорідності. На ваш смак можна ще додати спецій. Розділіть тісто на маленькі галушки руками або ножем, сформуйте ньокі (палюшки) та притрусіть борошном. Відваріть ньокі у киплячій підсоленій воді до готовності – 3 хвилин достатньо. Готові ньокі змастіть вершковим маслом та подавайте до столу. Смачного!

– 450 г картоплі;– 120 г борошна;– твердий сир на ваш смак;– яйце;– сіль, перець на ваш смак.