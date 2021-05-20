Як приготувати картопляний хашбраун: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами в інстаграм рецептом смачних картопляних млинців, які ви приготуєте за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте.