Як приготувати картопляний хашбраун: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами в інстаграм рецептом смачних картопляних млинців, які ви приготуєте за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте.
Картопляний хашбраун – ніжні, соковиті картопляні млинці з хрумкою золотою скоринкою, які сподобаються усім. Ектор Хіменес-Браво розповідає як приготувати їх в домашніх умовах. Шеф-кухар рекомендує ретельно промити картоплю, додати кукурудзяний крохмаль, замість борошна, а також улюблені інгредієнти – перець або порошок червоного перцю.
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Як приготувати картопляний хашбраунІнгредієнти:
– 4 картоплі;
– 4 шматочки сиру;
– 3 чайні ложки солі;
– 6 столових ложок кукурудзяного крохмалю;
– 2 столові ложки рослинної олії (для смаження картоплі);
– сухий часник;
– перець;
– сіль.
- Картоплю помийте, почистіть, подрібніть ножем на маленькі кубики, промийте ретельно водою.
- Викладіть на пательню з олією, додайте сіль, сухий часник, перець, обсмажте.
- Зніміть з плити, викладіть картоплю у миску, додайте крохмаль, перемішайте.
- Розкатайте тісто на квадрат, розділіть на 4 частини, викладіть скибочки сиру, з'єднайте половинки.
- Викладіть на пательню з великою кількістю олії, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!