Неймовірна смакота: рецепт весняних кексів з яєчним лікером

10 березня 2023, 16:30
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Джерело:

przyslij przepis

Кекси з яєчним лікером – це випічка, яка підкорює усіх. Рецепт дуже простий, тож за нагоди вам варто обов'язково його спробувати.

З приходом весни хочеться скушувати чогось ніжного та легкого. Рецепт капкейків, який ми пропонуємо, дуже простий, але смакує неповторно!

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Рецепт кексів з яєчним лікером

Час: 20 хвилин
Порцій: 3

Ніжний десерт / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

– 1 стакан борошна;
– 1/3 склянки цукру;
– 1 яйце;
– пів склянки яєчного лікеру;
– 50 грамів розтопленого вершкового масла;
– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  • З’єднайте в мисці сухі інгредієнти – просіяне борошно та розпушувач.
  • Розбийте яйце в другу миску, всипте цукор і перемішайте все міксером, поки інгредієнти не з’єднаються. Потім додайте лікер і розтоплене охолоджене масло.
  • Все знову ретельно перемішайте і розлийте по формах. Заповніть формочки на 2/3.
  • Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин (до сухої зубочистки).
  • Після випікання злегка остиглі кекси вийміть з форм.
  • За бажанням, глазур’ю, цукровою пудрою або розтопленим шоколадом.

Секрет ідеальних кексів

  • Ніколи не перепікайте капкейки.
  • Дайте всім інгредієнтам нагрітися до кімнатної температури: так вони набагато краще поєднаються.
  • Ретельно дотримуйтеся рецепта.
  • Слідкуйте за температурою у духовці.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська