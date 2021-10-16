Київський торт по-домашньому: перевірений рецепт Яни Станішевської
16 жовтня 2021 , 15:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Якщо вам закортіло солоденького, а вдома нічого не має окрім яєць та горіхів – ми пропонуємо вам звернути увагу на цей рецепт домашнього київського торта. Блогерка Яна Станішевська обожнює готувати вдома саме цей торт, адже він врази смачніший та корисніший за магазинний.
До коржів київського торта можете додати будь-які горіхи: волоські, фундук, кеш'ю, мигдаль. Смак залишиться відмінним, який би ви не обрали.
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Рецепт київського торта по-домашньому
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Домашній київський торт / Фото Яни Станішевської
– 6 сирих яєчних білків;
– 300 г горіхів кеш'ю;
– 300 г цукрової пудри;
– 1,5 ч. л. оцту.
Для крему:
– 6 жовтків;
– 175 мл молока;
– 250 г вершкового масла;
– 200 г цукрової пудри;
– дрібка какао.
Приготування:
- Для приготування коржів ретельно збийте білки за допомогою міксера. Невеликими порціями додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати. Влийте оцет і ще раз збийте до стійких піків.
- Горіхи подрібніть у чаші блендера та невеликими порціями вводьте до білкової маси. Обережно перемішуйте, щоб не пошкодити структуру збитих білків.
- Розділіть масу на дві частини та випечіть в духовці з конвекцією протягом 30 хвилин, при температурі 180 градусів.
- Для приготування крему підігрійте молоко, додайте до нього цукрову пудру та перемішайте.
- Жовтки збийте міксером. Тоненькою цівкою влийте гаряче молоко та продовжуйте збивати ще 3 хвилини.
- Відправте суміш на повільний вогонь та при постійному помішуванні доведіть крем до кипіння. Зніміть крем з плити та збийте міксером ще 2 хвилини. Залишіть його охолонути.
- Готові білкові коржі обов'язково охолодіть.
- Збийте вершкове масло вінчиком та невеликими порціями додавайте до заготовки на крем. Крем для торта готовий.
- Розділіть його на дві частини, одну залишіть як є, а в іншу додайте какао.
- Формуємо торт: щедро змастіть коржі білим кремом, а боки та верх торта – темним.
- Домашній київський торт готовий. Смачного!