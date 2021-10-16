Київський торт по-домашньому: перевірений рецепт Яни Станішевської

15:40

Якщо вам закортіло солоденького, а вдома нічого не має окрім яєць та горіхів – ми пропонуємо вам звернути увагу на цей рецепт домашнього київського торта. Блогерка Яна Станішевська обожнює готувати вдома саме цей торт, адже він врази смачніший та корисніший за магазинний.