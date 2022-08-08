Шарлотка з яблуками – одна з найбільш улюблених десертів, які ми готуємо до чаю. Він не потребує багато зусиль та часу, а його смак тішить кожного разу так само як вперше.

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Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує свій варіант популярного пирога, який присвячує героїчним Збройним Силам України. Підтримувати ЗСУ можна та потрібно абсолютно на усіх фронтах!

Шарлотка "Антонівський міст": рецепт Клопотенка

Час: 50 хвилин

Порцій: 6

Десерт на честь ЗСУ / Фото Unpslash

Інгредієнти:

яблука сорту Антонівка – 4;

яйця – 4;

цукор – 150 грамів;

борошно – 160 грамів + столова ложка для "французької сорочки;

вершкове масло (82,5%) – 20 грамів;

кориця – 1 чайна ложка.

Приготування:

Вмикаємо духовку на 180 градусів. Вбиваємо у миску яйця та додаємо до них цукор. Збиваємо, щоб суміш стала білішого кольору. Додаємо маленькими порціями борошно та акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою. Ріжемо яблука навпіл та вирізаємо серцевину. Потім нарізаємо їх однаковими скибочками, викладаємо у миску та притрушуємо корицею. Дуже акуратно вимішуємо яблука з тістом, щоб вони рівномірно розподілилися. Змащуємо форму маслом та притрушуємо борошном. Викладаємо тісто у форму. Запікаємо шарлотку 30 хвилин. Діставати шарлотку з форми потрібно лише після того, як вона вистигне. За бажанням можна подавати її з пломбіром, цукровою пудрою або корицею.

Смачного!