Кокосовий торт: рецепт корисного десерту від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась авторським рецептом солодкого десерту. Запишіть собі рецепт.

Кокосовий торт – смачний та ніжний десерт, який сподобається усім. Готується без яєць, з додаванням кокосового молока та борошна, соком та цедрою лайму, який додає вишуканого смаку.

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Кокосовий торт

Кокосову стружку подрібніть у кавомолці у борошно. Банан подрібніть виделкою. Лайм помийте, вичавіть сік. У мисці з'єднайте борошно, цукор, додайте молоко, банан, крохмаль, ванільний цукор, розпушувач, сік лайма, перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму 22 сантиметри, вистеліть пергаментом, вилийте тісто, відправте запікатись протягом 40 хвилин. Для приготування крему у каструлю вилийте воду, додайте кокосове молоко, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню. У мисці з'єднайте крохмаль з борошном, викладіть у каструлю, перемішайте вінчиком, доведіть до кипіння, варіть 1 хвилину. Зніміть з вогню, додайте шоколад, перемішайте. Додайте цедру лайму. Залиште для охолодження. Дістаньте торт з духовки, залиште для охолодження. Зніміть форму, розріжте навпіл. Закріпіть у формі один корж, змастіть кремом, зверху викладіть другий корж, змастіть кремом.Відправте у холодильник на 5-8 годин. Дістаньте торт, зніміть форму, зверху змастіть кремом, задекоруйте кокосовою стружкою, цедрою. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 300 грамів кокосової стружки;– 400 мілілітрів кокосового молока;– 200 мілілітрів води;– 1 банан;– 200 грамів цукру;– 50 грамів крохмалю;– 10 грамів ванільного цукру;– 1 лайм (сік);– 18 грамів розпушувача.– 400 мілілітрів кокосового молока;– 250 мілілітрів води;– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;– 40 грамів кокосового борошна;– 150 грамів білого шоколаду;– 1 лайм (цедра).

Кокосовий торт – рецепт від Тані Литвинової у відео: