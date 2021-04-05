Кокосовий торт: рецепт корисного десерту від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась авторським рецептом солодкого десерту. Запишіть собі рецепт.
Кокосовий торт – смачний та ніжний десерт, який сподобається усім. Готується без яєць, з додаванням кокосового молока та борошна, соком та цедрою лайму, який додає вишуканого смаку.
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Кокосовий торт
Інгредієнти:
– 300 грамів кокосової стружки;
– 400 мілілітрів кокосового молока;
– 200 мілілітрів води;
– 1 банан;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів крохмалю;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 лайм (сік);
– 18 грамів розпушувача.
Інгредієнти для крему:
– 400 мілілітрів кокосового молока;
– 250 мілілітрів води;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 40 грамів кокосового борошна;
– 150 грамів білого шоколаду;
– 1 лайм (цедра).
- Кокосову стружку подрібніть у кавомолці у борошно.
- Банан подрібніть виделкою.
- Лайм помийте, вичавіть сік.
- У мисці з'єднайте борошно, цукор, додайте молоко, банан, крохмаль, ванільний цукор, розпушувач, сік лайма, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму 22 сантиметри, вистеліть пергаментом, вилийте тісто, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- Для приготування крему у каструлю вилийте воду, додайте кокосове молоко, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню.
- У мисці з'єднайте крохмаль з борошном, викладіть у каструлю, перемішайте вінчиком, доведіть до кипіння, варіть 1 хвилину.
- Зніміть з вогню, додайте шоколад, перемішайте. Додайте цедру лайму. Залиште для охолодження.
- Дістаньте торт з духовки, залиште для охолодження. Зніміть форму, розріжте навпіл. Закріпіть у формі один корж, змастіть кремом, зверху викладіть другий корж, змастіть кремом.Відправте у холодильник на 5-8 годин.
- Дістаньте торт, зніміть форму, зверху змастіть кремом, задекоруйте кокосовою стружкою, цедрою.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Кокосовий торт – рецепт від Тані Литвинової у відео: