Як не зраджувати правильному харчуванню та смакувати солоденьким? У нас є рецепт смачного та низькокалорійного шоколадного торта!

Шоколадний торт за рецептом тренера Наталі Савюк можна вживати на правильному харчуванні та дотримуючись дієти, адже до його складу входять тільки корисні інгредієнти.

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Обирайте для приготування торта рисове борошно, чорний шоколад та ваша фігура не постраждає від цього солодкого смаколику.

Рецепт шоколадного торта

КБЖУ на 100 грамів 117/5/3/17

Інгредієнти для тіста:

– 1 куряче яйце;

– 1 білок;

– 200 мл кефіру 1%;

– 100 г борошна;

– ½ ч. л розпушувача;

– 10 г какао;

– 1/3 ч. л кави.

Для крему:

– 250 мл молока;

– 10 г какао;

_ 7 г кукурудзяного крохмалю;

– 5 г замінника цукру.

Змішайте всі інгредієнти для тіста, перемішайте їх до однорідної маси. Обсмажте коржі на сухій сковорідці з двох сторін. У каструлі з товстим дном змішайте всі інгредієнти для крему та варіть суміш до закипання. Охолодіть крем. Зберіть торт чергуючи коржі та крем. Задекоруйте шоколадний торт ягодами та подавайте до столу. Смачного!

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