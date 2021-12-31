Коли гості на порозі: ідеї швидких закусок

Через роботу та щоденні клопоти інколи так мало часу на приготування святкового столу. Не біда – існують прості, легкі, а головне швидкі рецепти, які допоможуть у підготовці до свят.

Рецепти "на швидку руку" – чудовий спосіб накрити стіл швидко і не втомлюватися біля плити.

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Здорові чипси

Використовуйте скиборізку та тонко подрібніть овочі. Збризніть їх оливковою олією і змішайте зі спеціями, такими як базилік і солодкий перець. Поставте в духовку і запікайте, поки вони не підрум’яняться і не стануть хрусткими. Це може бути картопля, морква, буряк, кабачок або селера.

Смачне святкування / Фото pinterest

Спеціальні набори

Замість готових чипсів та інших закусок подайте оливки і горіхи. Варто придбати кілька видів оливок. Можна купити оливки, фаршировані мигдалем, перцем або сиром. Якщо у вас є час, можете покласти в тарілочки вершковий сир, змішаний із зеленню. Насадіть на зубочистку оливку, невеликий шматочок сиру (це може бути моцарела або блакитний сир) і помідор черрі.

Сирна дошка

На дошку, бажано дерев’яну, викладіть різні сорти сиру. Такі сири як чеддер, блакитний сир, гауда наріжте кубиками, м’які сири – трикутниками. Розкладіть між ними виноград, крекери, частинки апельсина чи салямі.

Апетитне свято / Фото pinterest

Грибна закуска

Листкове тісто наріжте ромбами, викладіть на деко, застелене папером. На сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю і гриби і приправити при обсмаженні. На кожен шматок тіста викладіть грибну масу, шматочок шинки і сир. З’єднайте ліву і праву сторони до купи. Випікайте близько 15 хвилин при 180 градусах до золотистої скоринки.