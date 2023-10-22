Відповідь на одвічне питання: чому італійці не п'ють капучино після 12 години

Загадкове та екзотичне італійське сонце несе з собою багато таємниць, серед яких – загадкове капучіно та чому його не п'ють після 12 години дня.

Хоча в Італії немає закону, який забороняє пити капучіно після 12 дня, ви справді не знайдете багатьох італійців, які п’ють цю насичену молоком каву після сніданку.

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Чому так склалося

В Італії капучіно, як правило, є напоєм, який зарезервовано на ранок. Італійські сніданки невеликі та солодкі. Італійці вважають капучіно ідеальним супутником для сніданку, тому попри його неймовірний смак та аромат, вони обмежують його вживання після 12 години дня.

Такий смачний напій / Фото unsplash

Традиція та кавова культура

Італія славиться своєю багатою кавовою культурою, яка пронизує їхнє повсякденне життя. Кава – це не просто напій, а частина спадщини та традицій. Тому вони дотримуються встановлених правил та звичок, які передаються з покоління в покоління, і обмеження на вживання капучино після 12 години є лише однією з них.

Усі ці фактори роблять обмеження на вживання капучино після 12 години для італійців зрозумілим і прийнятним. Ця традиція показує їхню відданість гастрономічному спадку та дбайливе ставлення до здоров'я. Тож, якщо ви коли-небудь відвідаєте Італію і захочете насолодитися аутентичними італійськими смаками, не забувайте про цю цікаву традицію та спробуйте капучино вранці, щоб зрозуміти, чому італійці його так цінують.

Чому латте також не варто замовляти

Latte – це просто "молоко" італійською мовою, і молоко – це все, що ви отримаєте. Натомість ви можете попросити латте макіато. Це буде велика склянка парного молока з декількома краплями еспресо.

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