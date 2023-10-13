Не можливо собі уявити різдвяних свят без підливи з грибами. Їх додають у вареники та навіть у борщ. 24 Канал зібрав добірку рекомендацій про те, як їх правильно зберігати.

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Вже готовий або розморожений продукт

Гриби, які вже були заморожені, краще не ставити у морозилку знову, а щось з них приготувати. Те саме стосується і маринованих грибів – їх взагалі краще використати одразу.

Які гриби взагалі краще не морозити

Не можна морозити гриби, які містять велику кількість води. Після розморожування такі вони стають гіркими, втрачають текстуру і смак. Заморожувати можна тільки трубчасті гриби, тобто білі, підосичники, моховики і підберезники.

Якщо ви все ж бажаєте зберегти гриби на тривалий термін, вам слід обрати інші методи зберігання, такі як сушка або консервування. Сушені гриби можна легко використовувати в приготуванні різних страв із збереженням їхнього смаку та корисних властивостей.

Як правильно морозити гриби

Замороження грибів може бути вигідним для збереження їхніх корисних властивостей та смакових якостей для майбутнього використання.

Для правильного заморожування грибів слід виконати наступні кроки:

Підготовте гриби, видаливши всі забруднення і обрізавши частини, які не підходять для споживання. Промийте гриби і обсушіть їх на рушнику або паперовому рушнику. Наріжте гриби на бажані шматочки. Розкладіть гриби рівномірно на лотках для заморозки, так, щоб вони не доторкалися один до одного. Заморожуйте гриби при температурі -18 градусів або нижче.

Цей метод допоможе зберегти смак та текстуру грибів і зберегти їх корисні властивості для майбутнього використання.

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