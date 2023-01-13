Картопля звариться швидше: коли потрібно солити воду

Варіння картоплі – дуже простий процес, з яким ніколи не виникало труднощів. Але є нюанс, який здатен збільшити час її приготування, що у нинішніх умовах не надто вдалий крок.

Для того, щоб зварити картоплю, не потрібно навіть елементарних кулінарних навичок або досвіду. Алгоритм, на перший погляд, дуже простий: чистимо овоч, кидаємо у киплячу воду та чекаємо, коли він зготується.

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Втім, є один важливий нюанс, який впливає на тривалість приготування картоплі. Якщо посолити воду у неправильний час, то овоч зготується пізніше.

Коли потрібно солити воду для вареної картоплі

Зазвичай у рецептах радять кидати картоплю у вже підсолену воду. Ніби й не помилка, але такий крок має великий вплив на тривалість приготування картоплі.

Солити воду для картоплі потрібно у відповідний момент / Фото dompelenpomyslow

Солена вода буде закипати довше, аніж звичайна, тож час приготування страви може збільшитися. Відповідно, солити воду потрібно лише після того, як вона закипіла.

Окрім того, якщо ви готуєте картоплю у металевій каструлі, то внаслідок соління холодної води на дні можуть утворитися веселкові розводи. Також їжа може прилипати до дна або пригорати.

З кількістю солі краще не переборщити: якщо її буде недостатньо, то завжди можна додати дрібку до вже готової страви.