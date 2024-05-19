Це може бути дуже небезпечно: кому в жодному разі не можна їсти банани

Банани – поживні та корисні фрукти. Вони багаті на калій, кальцій, фосфор, залізо, вітаміни В1, В2, РР та аскорбінову кислоту.

Кажуть, що банани допомагають впоратися з безсонням, позбутися набряків і налагодити роботу серцево-судинної системи. Проте, на жаль, їх можна їсти не всім, повідомляє Смачно 24.

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Кому не можна їсти банани

Людям із захворюваннями нирок, адже вони мають на них сильний вплив, позаяк допомагають вивести з організму зайву рідину.

Людям із кишковими розладами, бо банани досить довго перетравлюються і викликають підвищене газоутворення.

Людям із підвищеним згортанням крові, бо банани роблять кров густішою, виводячи зайву воду. Їхнє регулярне вживання може призвести до утворення тромбів у людей з підвищеним згортанням крові.

Людям із серцевими недугами, зокрема тим, хто переніс інфаркт та інсульт, а також пацієнтам з ішемією. Бо банани добре впливають на стан серцево-судинної системи лише у людей зі здоровим серцем.

Діабетикам, адже банани можуть викликати потужний викид інсуліну.

Людям із хворобами печінки та жовчного міхура, бо речовини, які містяться в бананах, уповільнюють відтік жовчі.

Якщо ви не входите до списку тих, кому не можна їсти банани, скористайтеся наступним рецептом смачного та простого десерту.

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Людям з деякими хворобами слід бути обережними з бананами / Фото Unsplash

Рецепт вафельного торта з бананами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 6

– пачка вафель;– 2 банки вареного згущеного молока;– 200 грамів вершкового масла;– 150 грамів арахісу;– 1 кілограм бананів.

Приготування: