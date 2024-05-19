Це може бути дуже небезпечно: кому в жодному разі не можна їсти банани
19 травня 2024, 13:22Читать новость на русском
Банани – поживні та корисні фрукти. Вони багаті на калій, кальцій, фосфор, залізо, вітаміни В1, В2, РР та аскорбінову кислоту.
Кажуть, що банани допомагають впоратися з безсонням, позбутися набряків і налагодити роботу серцево-судинної системи. Проте, на жаль, їх можна їсти не всім, повідомляє Смачно 24.
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Кому не можна їсти банани
- Людям із захворюваннями нирок, адже вони мають на них сильний вплив, позаяк допомагають вивести з організму зайву рідину.
- Людям із кишковими розладами, бо банани досить довго перетравлюються і викликають підвищене газоутворення.
- Людям із підвищеним згортанням крові, бо банани роблять кров густішою, виводячи зайву воду. Їхнє регулярне вживання може призвести до утворення тромбів у людей з підвищеним згортанням крові.
- Людям із серцевими недугами, зокрема тим, хто переніс інфаркт та інсульт, а також пацієнтам з ішемією. Бо банани добре впливають на стан серцево-судинної системи лише у людей зі здоровим серцем.
- Діабетикам, адже банани можуть викликати потужний викид інсуліну.
- Людям із хворобами печінки та жовчного міхура, бо речовини, які містяться в бананах, уповільнюють відтік жовчі.
Якщо ви не входите до списку тих, кому не можна їсти банани, скористайтеся наступним рецептом смачного та простого десерту.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.
Людям з деякими хворобами слід бути обережними з бананами / Фото Unsplash
Рецепт вафельного торта з бананами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
– пачка вафель;
– 2 банки вареного згущеного молока;
– 200 грамів вершкового масла;
– 150 грамів арахісу;
– 1 кілограм бананів.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть арахіс на пергамент та запечіть його в духовці до золотистого кольору.
- У великій мисці змішайте варене згущене молоко з м'яким вершковим маслом до однорідної консистенції.
- Наріжте банани кільцями.
- Ретельно промажте кожний вафельний шар кремом, викладіть кільця бананів.
- Подрібніть арахіс в крихту та прикрасьте ним торт зверху. Бортики змажте кремом.
- Відправте готовий торт в холодильник для просочування, найкраще – на 1 добу.