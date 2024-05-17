Для цього торта не треба замішувати тісто. Треба лише купити листкове.
Варто спробувати Лише кілька інгредієнтів і трішки любові: рецепт домашніх цукерок Рафаелло
Лінивий торт "Наполеон" з полуницею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Дивіться, як приготувати лінивий "Наполеон": відео
Приготування:
- Для заварного крему яйця з'єднайте з половиною цукру, сіллю та борошном.
- Молоко з'єднайте з іншою половиною цукру, ванільним цукром та доведіть до кипіння.
- Постійно помішуючи, влийте гаряче молоко у яєчну суміш. Поверніть у каструлю і на середньому вогні варіть до загущення.
- Вимкніть вогонь, додайте масло і перемішайте. Накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути.
- Для полуничної начинки з'єднайте цукор з крохмалем і разом з лимонним соком додайте до нарізаної полуниці. Варіть на середньому вогні до загущення. Також накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути.
- Тим часом розморозьте тісто і не розкочуючи покладіть на пергамент. Виріжте 4 кола діаметром 20 сантиметрів і випікайте разом з обрізками 15 – 20 хв у розігрітій до 200 градусів духовці.
- Дайте охолонути й кожен корж поділіть на 2 частини. Таким чином вийде 8 коржів.
- Збирайте торт за принципом – корж, крем, корж, крем. При цьому до 4 коржів з кремом додайте полуничну начинку.
- Декількома столовими ложками крему змастіть весь торт. Обрізки подрібніть у блендері та обсипте ними торт. Приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.