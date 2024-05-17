Для цього торта не треба замішувати тісто. Треба лише купити листкове.

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Лінивий торт "Наполеон" з полуницею

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для заварного крему:

– 3 яйця;

– 300 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 75 грамів борошна;

– 750 мілілітрів молока;

– 75 грамів вершкового масла.

Для полуничної начинки:

– 300 грамів полуниці;

– 30 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка лимонного соку ;

– 1 кілограм листкового тіста.

Дивіться, як приготувати лінивий "Наполеон": відео

Приготування:

Для заварного крему яйця з'єднайте з половиною цукру, сіллю та борошном. Молоко з'єднайте з іншою половиною цукру, ванільним цукром та доведіть до кипіння. Постійно помішуючи, влийте гаряче молоко у яєчну суміш. Поверніть у каструлю і на середньому вогні варіть до загущення. Вимкніть вогонь, додайте масло і перемішайте. Накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути. Для полуничної начинки з'єднайте цукор з крохмалем і разом з лимонним соком додайте до нарізаної полуниці. Варіть на середньому вогні до загущення. Також накрийте плівкою в контакт та дайте повністю охолонути. Тим часом розморозьте тісто і не розкочуючи покладіть на пергамент. Виріжте 4 кола діаметром 20 сантиметрів і випікайте разом з обрізками 15 – 20 хв у розігрітій до 200 градусів духовці. Дайте охолонути й кожен корж поділіть на 2 частини. Таким чином вийде 8 коржів. Збирайте торт за принципом – корж, крем, корж, крем. При цьому до 4 коржів з кремом додайте полуничну начинку. Декількома столовими ложками крему змастіть весь торт. Обрізки подрібніть у блендері та обсипте ними торт. Приберіть у холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.

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