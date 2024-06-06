Важливо знати, щоб собі не нашкодити: кому не можна їсти кабачки
Кабачок має багато корисних властивостей. Проте цей популярний літній овоч, на жаль, можна їсти не всім.
Водночас кабачок вживають при анемії, гіпертонії та інших серцево-судинних захворюваннях, інформує Смачно 24. Також він корисний для зміцнення нервової системи.
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Через великий вміст природних антиоксидантів вживання кабачків може знизити ризик розвитку онкології.
Кому не можна їсти кабачки
Попри всю користь кабачка, деяким людям слід бути з ним обережними, зокрема:
- тим, хто страждає на виразки та гастрит, особливо в період загострення;
- при проблемах з жовчним міхуром або печінкою;
- людям, які страждають на ниркові захворювання, пов'язані з порушеннями виведення калію, адже солі калію, що містяться в кабачках, можуть відкладатися в нирках і формувати камені;
- вагітним жінками з підвищеною секрецією шлункового соку і нирковою недостатністю;
Також слід пам'ятати, що кабачки під час приготування вбирають багато олії, а це може призвести до порушення травлення. Особливо, якщо олія – поганої якості.
Кабачкові оладки
Якщо ви не входите до категорії людей, яким не можна їсти кабачки, приготуйте надзвичайно смачні кабачкові оладки.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів кабачків;
– 250 мілілітрів молока 2,5%;
– 160 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 30 мілілітрів олії;
– 2 яйця;
– 50 грамів петрушки.
Приготування:
- Обріжте з кабачків все зайве та натріть їх на грубій терці.
- Покладіть терті кабачки у миску та вбийте яйця. Перемішайте блендером до однорідності.
- Всипте сіль та цукор і знову перемішайте.
- Додайте молоко, олію, подрібнену петрушку та борошно і перемішайте.
- Пательню змастіть олією та покладіть на неї порцію тіста. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності.