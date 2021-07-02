Мов щойно зрізані: кондитерка створює цукрові квіти, які не відрізнити від справжніх

Квіти, їхня самобутня краса та невичерпне джерело кольорових переливів віддавна стали об’єктом різноманітних творчих напрямків. Одним з них є кулінарія, яка останнім часом досягла неймовірних вершин майстерності та реалістичності.

Квіти кондитерки Олександрії Мюррей виглядають так, ніби щойно їх зібрали в саду, хоча насправді вони виготовлені з цукрової пудри та марципану. Кожна їстівна прикраса виготовлена вручну та імітує колір, форму та текстуру справжньої рослини.

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Пристрасть трансформувалася у власну справу

Майстриня з ліплення неймовірно реалістичних цукрових квітів познайомилася з цим мистецтвом, коли їй було 19 років. Будучи зачарованою їхніми формами, Олександрія вирішила навчитися їх робити. Тож вишукуючи необхідні джерела в інтернеті, вона прискіпливо дотримувалася усіх порад та слідувала інструкціям.

Я могла робити їх щодня і ніколи не нудьгувати, тому що завжди є більше деталей, які можна було б додати або створити нову квітку,

– згадує кондитерка.

Зовсім скоро Олександрія зрозуміла, що цукрові квіти стали її пристрастю, яку потрібно розвивати. Закінчивши кулінарні курси в Парижі, вона пройшла стажування у Коледжі кондитерських мистецтв Бонні Гордона в Торонто. Там вона отримала необхідні знання та навички, щоб розпочати власну справу з тортами.

Сьогодні Олександрія навчає інших створювати свої знамениті цукрові квіти, проводячи кулінарні майстер-класи.

Виготовлення цукрових квітів

Для виготовлення реалістичних квітів Мюррей використовує цукрову пудру та їстівну гумову пасту.

Для додаткової стійкості її рецепт також включає порошок безе та желатин.

Кулінарна художниця вручну виготовляє кожну пелюстку, надаючи їм бажаної форми та текстури.

Над створення однієї квітки жінка працює щонайменше 2 дні і навіть цілий тиждень, якщо рослина має складні елементи.

Щоб досягти м’яких реалістичних відтінків, Олександрія запилює пелюстки їстівним пігментом, дотримуючись певного часу висихання та послідовності нанесення різних кольорів.

Кожна оксамитова пелюстка неймовірно тонка і на ній видно навіть є жилки та хребти.

Кондитерка зізнається, що може створити будь-яку квітку, хоча найбільше її захоплюють більш екзотичні рослини.

Для таких квітів я вручну вирізаю пелюстки, оскільки ще ніхто не створив інструменти для їх виготовлення. Імпровізуючи, я роблю власні. Мені подобається робити квітку, яка кидає мені виклик,

– каже Мюррей.

Вона додає, що всі її роботи є абсолютно безпечними для споживання, але також їх можна зберегти, як пам’ятку. І якщо цукровим квітам створити правильні умови, то вони можуть залишатися цілими досить довгий проміжок часу.