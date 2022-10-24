Мікс, який смакуватиме усім: заготовляємо на зиму мультиовочевий салат

20:03

Зимові закрутки – це те, що дозволяє насолодитися плодами своєї праці та може підстрахувати у скрутні часи. Часто ми заготовляємо усі овочі окремо, але варто звернути увагу на смачні салати, які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.