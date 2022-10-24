Мікс, який смакуватиме усім: заготовляємо на зиму мультиовочевий салат
24 жовтня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:Moje Gotowanie
Зимові закрутки – це те, що дозволяє насолодитися плодами своєї праці та може підстрахувати у скрутні часи. Часто ми заготовляємо усі овочі окремо, але варто звернути увагу на смачні салати, які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.
Мультиовочевий салат може стати гарним додатком до обіднього столу у будь-яку пору року, але найбільше його актуальність припадає на зиму. Ця закуска пасує до м'ясних, рибних та навіть вегетаріанських страв. Готувати страву просто, потрібно лише дотримуватися правильних пропорцій.
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Рецепт овочевого салату на зиму
Час: 3 години
Порцій: 4
Закрутка, яка завжди доречна / Фото Moje Gotowanie
Інгредієнти:
- 2 кілограми білокачанної капусти;
- 2 кілограми цукіні;
- 2 цибулі-порей;
- 3 невеликі пучки петрушки;
- 4 моркви;
- 2 червоних перці;
- 40 грамів солі;
- 10 перців;
- 250 мілілітрів олії;
- 200 мілілітрів оцту;
- цукор.
Приготування:
- Усі овочі миємо. Моркву, петрушку та цукіні натираємо на грубій тертці.
- Капусту дрібно шаткуємо. Цибулю-порей ріжемо тонкими напівкільцями, а перець – дрібною соломкою.
- У каструлі кип'ятимо оцет з цукром та сіллю, потім даємо розсолу охолонути.
- Ретельно перемішуємо овочі, потім додаємо до них розсіл та олію. Ще раз гарно перемішуємо.
- Розкладаємо салат в ошпарені банки, зариваємо та пастеризуємо 15 хвилин. Зберігаємо банки у темному прохолодному місці.