Цей рецепт повністю обсмажується на сковорідці, але щоб зменшити його калорійність ви можете запекти їх в духовці. Далі принцип консервації аналогічний прикладу.
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Рецепт зимової консервації з кабачків та баклажанів
- Час: 1 – 2 години
- Порції: 2 – 3
Приготування:
- Перед приготуванням помийте овочі проточною водою, видаліть всі плодоніжки, а з солодкого перцю – насіння.
- Ріпчасту цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Солодкий перець наріжте півкільцями.
- Кабачки розріжте повздовж навпіл та наріжте півкільцями. Аналогічно наріжте баклажани.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній всі нарізані овочі протягом 15 – 20 хвилин.
- Вилийте до овочів томатний соус, вичавіть часник через прес та перемішайте. Поцукруйте овочі, посоліть та ще раз перемішайте рагу. Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте 30 хвилин.
- Наприкінці приготування додайте до овочів оцет та перемішайте.
- Перекладіть все в зазделегідь простерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном. Накрийте банки вафельним рушником та залишіть консервацію охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готову консервацію зберігайте в темному та прохолодному місці.
Смачного!