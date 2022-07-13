Этот рецепт полностью обжаривается на сковороде, но чтобы снизить его калорийность вы можете запечь их в духовке. Далее принцип консервации аналогичен примеру.
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Рецепт зимней консервации из кабачков и баклажанов
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Перед приготовлением промойте овощи проточной водой, удалите все плодоножки, а из сладкого перца – семена.
- Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на грубой терке. Сладкий перец нарежьте полукольцами.
- Кабачки разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукольцами. Аналогично нарежьте баклажаны.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте все нарезанные овощи в течение 15 – 20 минут.
- Вылейте в овощи томатный соус, выдавите чеснок через пресс и перемешайте. Посахарьте овощи, посолите и перемешайте еще раз. Накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут.
- В конце приготовления добавьте к овощам уксус и перемешайте.
- Переложите все в предварительно простерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте банки вафельным полотенцем и оставьте консервацию охлаждаться при комнатной температуре.
- Готовую консервацию храните в темном и прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!