Этот рецепт полностью обжаривается на сковороде, но чтобы снизить его калорийность вы можете запечь их в духовке. Далее принцип консервации аналогичен примеру.

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Рецепт зимней консервации из кабачков и баклажанов

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 300 граммов баклажанов;

– 300 граммов кабачков;

– 100 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– 100 граммов болгарского перца;

– 400 граммов томатного соуса;

– 80 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки 9% уксуса;

– щепотка соли;

– 0,5 столовой ложки сахара;

– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Перед приготовлением промойте овощи проточной водой, удалите все плодоножки, а из сладкого перца – семена.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на грубой терке. Сладкий перец нарежьте полукольцами.

Кабачки разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукольцами. Аналогично нарежьте баклажаны.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте все нарезанные овощи в течение 15 – 20 минут.

Вылейте в овощи томатный соус, выдавите чеснок через пресс и перемешайте. Посахарьте овощи, посолите и перемешайте еще раз. Накройте сковороду крышкой и тушите 30 минут.

В конце приготовления добавьте к овощам уксус и перемешайте.

Переложите все в предварительно простерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте банки вафельным полотенцем и оставьте консервацию охлаждаться при комнатной температуре.

Готовую консервацию храните в темном и прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!