Консервуємо баклажани та кабачки на зиму: рецепт рагу з оцтом

Окрім помідорів та огірків обов'язково закрутіть на зиму овочеве рагу з баклажанів та кабачків. Рецепт доволі простий.

Цей рецепт повністю обсмажується на сковорідці, але щоб зменшити його калорійність ви можете запекти їх в духовці. Далі принцип консервації аналогічний прикладу.

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Рецепт зимової консервації з кабачків та баклажанів

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 2 – 3

– 300 грамів баклажанів;– 300 грамів кабачків;– 100 грамів моркви;– 100 грамів цибулі;– 100 грамів болгарського перцю;– 400 грамів томатного соусу;– 80 мілілітрів соняшникової олії;– 2 столові ложки 9% оцту;– дрібка солі;– 0,5 столової ложки цукру;– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Перед приготуванням помийте овочі проточною водою, видаліть всі плодоніжки, а з солодкого перцю – насіння.

Ріпчасту цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Солодкий перець наріжте півкільцями.

Кабачки розріжте повздовж навпіл та наріжте півкільцями. Аналогічно наріжте баклажани.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній всі нарізані овочі протягом 15 – 20 хвилин.

Вилийте до овочів томатний соус, вичавіть часник через прес та перемішайте. Поцукруйте овочі, посоліть та ще раз перемішайте рагу. Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте 30 хвилин.

Наприкінці приготування додайте до овочів оцет та перемішайте.

Перекладіть все в зазделегідь простерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном. Накрийте банки вафельним рушником та залишіть консервацію охолоджуватися при кімнатній температурі.

Готову консервацію зберігайте в темному та прохолодному місці.

Смачного!