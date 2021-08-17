Солодко та дієтично: корисні цукерки з нуту, які не зашкодять вашій фігурі

Харчуватися правильно, не означає відмову від солодкого. Приготуйте солодкі цукерки з нуту та ягідного пюре з посипкою на вибір та переконайтеся в цьому самі!

Цукерки з нуту – чудова альтернатива магазинним солодощам. У домашніх цукерках не буде жодних цукру та консервантів, вони не зашкодять вашій фігурі, навпаки, принесуть їй тільки користь.

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Рецепт цукерок з нуту

Час: 60 хвилин + 10 на замочування і приготування нуту

60 хвилин + 10 на замочування і приготування нуту Порції: 4



Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

– 250 г нуту;– 2 ст. л. арахісової пасти;– 80 – 90 г чорного шоколаду 80%;– цедра лимона;– 50 – 80 г ягідного пюре (малини або полуниці);– кероб, кокосова стружка, кунжут на ваш смак.

Приготування:

Для приготування нуту заздалегідь замочіть його на 8 годин у воді.



Замочений нут / Фото Кухар

Відваріть нут до готовності у киплячій воді. Готовий нут повинен бути м'яким.

Охолодіть нут. З'єднайте його з арахісовою пастою, ягідним пюре та перемішайте.



Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

Сформуйте з однорідної маси кульки розміром з волоський горіх.



Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

На вибір запаніруйте цукерки у кунжуті, керобі або кокосовій стружці. Відправте сформовані цукерки в холодильник на 10 – 15 хвилин.



Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

Розтопіть шоколад на паровій бані. Перекладіть його в кондитерський мішок та полийте цукерки.

Відправте готові цукерки в холодильник охолодитися на 20 – 30 хвилин.