Солодко та дієтично: корисні цукерки з нуту, які не зашкодять вашій фігурі

17 серпня 2021 , 15:55
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Харчуватися правильно, не означає відмову від солодкого. Приготуйте солодкі цукерки з нуту та ягідного пюре з посипкою на вибір та переконайтеся в цьому самі!

Цукерки з нуту – чудова альтернатива магазинним солодощам. У домашніх цукерках не буде жодних цукру та консервантів, вони не зашкодять вашій фігурі, навпаки, принесуть їй тільки користь. 

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Рецепт цукерок з нуту

  • Час: 60 хвилин + 10 на замочування і приготування нуту
  • Порції: 4


Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

Інгредієнти:
 – 250 г нуту;
 – 2 ст. л. арахісової пасти;
 – 80 – 90 г чорного шоколаду 80%;
 – цедра лимона;
 – 50 – 80 г ягідного пюре (малини або полуниці);
 – кероб, кокосова стружка, кунжут на ваш смак.

Приготування:

  1. Для приготування нуту заздалегідь замочіть його на 8 годин у воді.


Замочений нут / Фото Кухар

  1. Відваріть нут до готовності у киплячій воді. Готовий нут повинен бути м'яким.
  1. Охолодіть нут. З'єднайте його з арахісовою пастою, ягідним пюре та перемішайте.


Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. Сформуйте з однорідної маси кульки розміром з волоський горіх.


Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. На вибір запаніруйте цукерки у кунжуті, керобі або кокосовій стружці. Відправте сформовані цукерки в холодильник на 10 – 15 хвилин.


Готові цукерки з нуту / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. Розтопіть шоколад на паровій бані. Перекладіть його в кондитерський мішок та полийте цукерки.
  1. Відправте готові цукерки в холодильник охолодитися на 20 – 30 хвилин.
  1. Корисні цукерки готові. Смачного!
Автор: Богданна Рибак