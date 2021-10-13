Корисний кабачковий торт, який можна їсти на дієті

13 жовтня 2021 , 16:33
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Якщо ви обожнюєте кабачки як і ми, обов'язково спробуйте це торт. Він швидкий та легкий у приготуванні, а ніжна начинка з сиру робить його ще й ніжним і соковитим.

З кабачків можна приготувати будь-що: солодкі оладки, пікантне рагу чи рулетики з овочами. Ми підготували для вас рецепт кабачкового торта з соковитою начинкою. Він точно сподобається всій вашій родині, а ще не зашкодить фігурі.

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Корисний кабачковий торт

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Кабачковий торт / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 200 г кабачка;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 20 г цільнозернового борошна;
 – 50 г помідора;
 – 30 г твердого сиру;
 – 30 г грецького йогурту;
 – 5 г зеленої цибулі;
 – 5 г кропу;
 – 3 г часнику;
 – 2 г солі.

Приготування:

  1. Ретельно помийте кабачок, натріть його на грубій тертці та відіжміть, щоб позбутися зайвої рідини.
  1. Змішайте його з яйцем, сіллю і вимішайте ложкою.


Кабачковий торт / Фото Fat Killers

  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте кабачкові млинці з обох сторін. Перевертати зручно за допомогою тарілки.
  1. Для приготування начинки наріжте кубиками помідори, сир натріть на грубій тертці. 
  1. Подрібніть зелень, цибулю та часник. Змішайте всі інгредієнти для начинки.


Кабачковий торт / Фото Fat Killers

  1. Готовий кабачковий млинець розріжте на 4 частини, змастіть начинкою та складіть в торт.
  1. Кабачковий торт готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак