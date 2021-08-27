Корисний комплекс: що потрібно їсти наприкінці літа

Вже незабаром літо поступиться місцем осені, і наше життя знову пришвидшить темп. Це може викликати неабиякий стрес, боротися з яким допоможе правильне харчування.

Хороша їжа – один з найкращих антидепресантів. Давайте поглянемо, що допоможе нам легко влитися у похолодання та зміну графіку.

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Шпинат

Наша улюблена зелень багата на фолієву кислоту, яка зменшує рівень стресу. Також в шпинаті багато магнію, який позитивно впливає на нервову систему.

Рецептів використання шпинату дуже багато / Фото Pixabay

Риба

Омега-3 жирні кислоти – це те, чим славиться морська риба. Вони допомагають нормалізувати всі процеси в організмі та підвищують настрій. Разом з тим риб'ячий жир добре допомагає пам'яті, а від такого "допінгу" навряд чи хтось відмовиться.

Риба – завжди вдалий варіант для трапези / Фото Pixabay

Горіхи

Ще один обов'язковий інгредієнт для пам'яті. В них також багато жирних кислот, а також вітамінів В та Е, які активно сприяють подоланню стресу. Горіхи легко завжди тримати під рукою, що додає їм привабливості в якості легкого перекусу.

Горіхи можна підібрати на будь-який смак / Фото Pixabay