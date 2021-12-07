Корисно та неймовірно смачно: рецепт домашнього йогурту для здоров'я та фігури
7 грудня 2021 , 10:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Настала зима, а отже, контроль за кількістю їжі дещо послабляється. Не варто рахувати усі калорії – треба просто споживати корисну їжу.
Домашній йогурт – це те, що просто необхідно мати у холодильнику. У поєднанні з фруктами він стане чудовим сніданком або перекусом, а також це просто дивовижна заправка для салатів.
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Для його приготування потрібно трішки часу та зусиль, але повірте – шкодувати вам навряд чи доведеться.
Рецепт домашнього йогурту
Корисно та поживно / Фото Pinterest
Інгредієнти
- молоко (жирність як мінімум 2,5%)
- закваска (з розрахунком 100 мілілітрів або 0,5 грама на 1 літр молока)
Приготування
- Нагріваємо молоко до температури в 41 – 45 градусів, це ідеальні умови для бактерій. Якщо хочете більш густу консистенцію йогурта – можете нагріти молоко, щоб почала википати вода, а потім остудити. Головна умова – молоко не має закипіти.
- Закваску зрозводимо у невеликій частині молока.
- Проціджуємо молоко, щоб не було пінки, та перемішуємо з тим, в яке додали закваску. Посуд для приготування йогурту має бути чистим та не металічним.
- Закриваєм посуд кришкою, обгортаємо чимось теплим та залишаємо на 7 – 9 годин. Не рухаємо посуд до того, як йогурт стане густим.
- Після приготування потрібно помістити йогурт в холодильник, щоб зупинити ріст бактерій. У холодильнику такий домашній йогурт може зберігатися до 7 днів.
Смачного!