Відома своїм хрумким смаком та легким післясмаком, редиска має низку потужних властивостей, повідомляє Смачно 24. Вона не тільки допомагає покращити травлення та підтримати імунітет, але й відіграє роль у профілактиці деяких захворювань.
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Вона багата на клітковину, вітаміни та мінерали, тому є чудовим вибором для тих, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя.
Чому потрібно вживати редиску
Редиска – це не тільки смачний, але й дуже корисний овоч, який часто зустрічається на наших столах навесні та влітку. Вона відома своїми корисними властивостями, що сприяють здоров'ю, і є чудовим джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів.
Корисні властивості редиски
- Покращує травлення – редиска багата на клітковину, яка допомагає підтримувати роботу травної системи та запобігає запорам.
- Джерело вітаміну C – сприяє зміцненню імунітету, допомагає в боротьбі з вірусами та підтримує здоров'я шкіри.
- Зниження кров'яного тиску – редиска допомагає регулювати кров'яний тиск завдяки вмісту калію.
- Покращення гідратації – високий вміст води в редисці допомагає зберігати організм зволоженим.
Рецепт салату з редиски
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистіть огірки.
- Редиску наріжте тонкими скибочками, а огірки – півкільцями.
- У глибокій мисці змішайте редиску, огірки та дрібно нарізану зелень.
- Додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Добре перемішайте.
- Салат подається відразу, поки овочі свіжі та хрумкі.