Відома своїм хрумким смаком та легким післясмаком, редиска має низку потужних властивостей, повідомляє Смачно 24. Вона не тільки допомагає покращити травлення та підтримати імунітет, але й відіграє роль у профілактиці деяких захворювань.

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Вона багата на клітковину, вітаміни та мінерали, тому є чудовим вибором для тих, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя.

Чому потрібно вживати редиску

Редиска – це не тільки смачний, але й дуже корисний овоч, який часто зустрічається на наших столах навесні та влітку. Вона відома своїми корисними властивостями, що сприяють здоров'ю, і є чудовим джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Корисні властивості редиски

  • Покращує травлення – редиска багата на клітковину, яка допомагає підтримувати роботу травної системи та запобігає запорам.
  • Джерело вітаміну C – сприяє зміцненню імунітету, допомагає в боротьбі з вірусами та підтримує здоров'я шкіри.
  • Зниження кров'яного тиску – редиска допомагає регулювати кров'яний тиск завдяки вмісту калію.
  • Покращення гідратації – високий вміст води в редисці допомагає зберігати організм зволоженим.

Рецепт салату з редиски

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистіть огірки.
  2. Редиску наріжте тонкими скибочками, а огірки – півкільцями.
  3. У глибокій мисці змішайте редиску, огірки та дрібно нарізану зелень.
  4. Додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Добре перемішайте.
  5. Салат подається відразу, поки овочі свіжі та хрумкі.