Коли ми купляємо полуницю, то важко втриматися від спокуси з'їсти одразу всю. Проте полуничного передозування краще уникати. Скільки полуниці можна їсти на день та рецепт смаколика від переможниці шоу "МастерШеф" – у матеріалі Смачно 24.

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Скільки полуниці можна з'їдати на день

Нормальна добова норма – 4 – 6 ягід полуниці на день, залежно від розміру ягід. Максимальна "доза" складає 8 ягід, і її перевищення може обернутися для організму неприємними наслідками.

Також дослідження показали, що ця добова норма полуниці містить денну норму вітаміну С, мінімально цукру та калорій.

Кому не можна їсти полуницю

Ягоди краще уникати тим, хто страждає на діабет та коліт (подразнення кишківника). Якщо у вас болів живіт або була діарея, то від вживання полуниці також краще утриматися.

Окрім того, в полуниці містять оксалат натрію, з яких складаються ниркові камені, тому тим, хто має цю проблему, варто обрати інші ягоди чи фрукти. Саліцилати, які містяться у полуниці, можуть викликати "кропив'янку", тому з алергією на цю ягоду буде логічніше смакувати інше продукти.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

Чим корисна полуниця

В полуниці високий вміст клітковини, тому вона знижує рівень холестерину та регулює рівень цукру у крові. Також вона покращує травлення та дарує відчуття ситості.

Елагова кислота стає захистом для клітин від пошкодження вільними радикалами, запобігає запаленням та відновлює гормони після втрати ваги. Вона запобігає обвисанню шкіри та навіть покращує природні механізми детоксикації.

Окрім того, у полуниці багато антиоксидантів. Що стосується вітаміну С, то він покращує зір, сприяє здоров'ю серця та знижує артеріальний тиск.

Рецепт полуничного чизкейка

Час: 2 години + ніч

Порцій: 8

Інгредієнти:

шар з печива:

– 100 грамів печива "До кави";

– 100 грамів розтопленого вершкового масла;

– 1 – 2 столові ложки цукру;

основа:

– 350 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 350 грамів сметани 20%;

– 175 грамів сиру Філадельфія;

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

полуничний соус:

– 200 грамів полуниці;

– 1/3 склянки води;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;



– 400 грамів полуниці для прикраси.

Приготування:

Спочатку готуємо основу з печива. Печиво та цукор перебиваємо в блендері до стану крихти. Додаємо вершкове масло. Форму для чизкейка змащуємо маслом. Крихту викладаємо на дно та бортики, їх зручно формувати склянкою. Випікаємо 10 хвилин при 180 градусах. Блендером збиваємо сир, сметану та Філадельфію. Додаємо цукор, яйця та ванілін. Повинна вийти гладка та однорідна текстура. Виливаємо рідину в основу з печива. На дно духовки ставимо піднос з водою та випікаємо чизкейк 50 хвилин при 160 градусах. Після випікання чизкейк повинен "хитатися", не випікайте його до стану щільності. Після випікання залишаємо його у духовці на 15 хвилин, потім охолоджуємо та ставимо на ніч у холодильник. Тепер полуничний соус. В сотейнику з'єднуємо полуницю, цукор, крохмаль та воду, доводимо до кипіння та готуємо 5 хвилин. Перебиваємо блендером до однорідної консистенції і охолоджуємо. Викладаємо полуницю на чизкейк та поливаємо соусом.

Смачного!

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