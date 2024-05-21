Неймовірні переваги, про які ви ще не чули: чим корисна редиска

Редиска – це більше, ніж просто яскравий акцент у весняних та літніх салатах. Цей овоч, який легко виростити на власному городі або знайти у будь-якому магазині, є справжньою скарбницею корисних речовин.

Відома своїм хрумким смаком та легким післясмаком, редиска має низку потужних властивостей, повідомляє Смачно 24. Вона не тільки допомагає покращити травлення та підтримати імунітет, але й відіграє роль у профілактиці деяких захворювань.

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Вона багата на клітковину, вітаміни та мінерали, тому є чудовим вибором для тих, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя.

Чому потрібно вживати редиску

Редиска – це не тільки смачний, але й дуже корисний овоч, який часто зустрічається на наших столах навесні та влітку. Вона відома своїми корисними властивостями, що сприяють здоров'ю, і є чудовим джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Корисні властивості редиски

Покращує травлення – редиска багата на клітковину, яка допомагає підтримувати роботу травної системи та запобігає запорам.

Джерело вітаміну C – сприяє зміцненню імунітету, допомагає в боротьбі з вірусами та підтримує здоров'я шкіри.

Зниження кров'яного тиску – редиска допомагає регулювати кров'яний тиск завдяки вмісту калію.

Покращення гідратації – високий вміст води в редисці допомагає зберігати організм зволоженим.

Рецепт салату з редиски

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

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Приготування:

Почистіть огірки. Редиску наріжте тонкими скибочками, а огірки – півкільцями. У глибокій мисці змішайте редиску, огірки та дрібно нарізану зелень. Додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Добре перемішайте. Салат подається відразу, поки овочі свіжі та хрумкі.