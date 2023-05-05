Королева-консорт Камілла заборонила два інгредієнти у день коронації: які саме та чому

Коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться вже у цю суботу. Напередодні пишного свята не обійшлося без інтриги: королева-консорт Камілла ввела строгу заборону на використання двох інгредієнтів для страв урочистого застілля.

Напередодні коронації короля Чарльза не бракує ажіотажу. Є багато захопливих деталей: хто буде присутній на церемонії 6 травня, як відбуватиметься така значуща подія, до чого буде прикута головна увага? Одна з найбільших інтриг стосується меню: під час святкового застілля заборонили використання двох продуктів.

Не пропустіть Маринована курятина – ідеальна страва для відпочинку на природі: як її приготувати по-новому

На прохання королеви-консорта Камілли на святі не буде часнику та чилі. Про це повідомив син Камілли Том Паркер Боулз, кулінарний критик та автор численних книг про їжу.

Королева Каміллла ввела заборону на гострі приправи / Фото Getty Images

Прохання королеви-консорта зводиться до особистих уподобань.

Вона не любить чилі та інші гострі спеції,

– поділився син у подкасті.

Він також додав, що на такій важливій події потрібно бути обережними, щоб не отримати розлад шлунку. Що стосується часнику, Паркер Боулз звернув увагу на "соціальні причини", оскільки часник може викликати неприємний запах подиху. Паркер Боулз також поділився улюбленою їжею Камілли – це риба та свіжі овочі, особливо ті, що вирощені в її саду.

Королівська родина та спеції

Уподобання королеви-консорта не стануть несподіванкою для тих, хто стежить за сім'єю королівської сім'ї, оскільки історично родина тримається подалі від гострих страв на офіційних заходах. Крім можливого розладу шлунка, причиною можуть бути інші фізичні наслідки, наприклад надмірне потовиділення. Як і Камілла, покійна королева Єлизавета II теж не була прихильницею гострої їжі і теж у свій час забороняла часник.

У 2000 році Бі-Бі-Сі повідомило, що кухарям італійського палацу, де гостями були Єлизавета ІІ та принц Філіп, було наказано уникати часнику, а також довгих спагеті та пікантних томатних соусів.