Запорукою гарно проведеного часу з близькими на свіжому повітрі є апетитне частування, розповідає 24 Канал. Зокрема, м'ясні страви, які стали традиційним елементом виїздів на природу. Це й не дивно, адже ніщо не перевершить смак соковитого та ароматного м'яса, смаженого на вогні.

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Приготування м'яса на мангалі – це, без сумніву, захоплюючий і цікавий процес. Однак підготовка може бути дуже виснажливою. Зокрема, необхідно купити якісне м'ясо та правильно замаринувати його. Проте у теперішніх умовах далеко не у всіх є на це час та й бажання.

У таких випадках ситуацію врятує ТМ "Наша Ряба Апетитна" – бренд №1 в Україні у сегменті маринованого м'яса, який пропонує сучасні рішення для простого і швидкого приготування їжі.

Новинки від ТМ "Наша Ряба Апетитна" – чудовий вибір для відпочинку на природі

Тисячі споживачів вже оцінили якісну курятину ТМ "Наша Ряба Апетитна". Тепер же лінійка бренду поповнилася новими продуктами, які не мають аналогів на українському ринку – курячими гомілками в апельсиновому та крильцями в гірчично-медовому маринаді. Ці варіанти страв точно дозволять по-новому відкрити для себе смак звичної курочки.

Крім цього, продукція ТМ "Наша Ряба Апетитна" має чимало інших переваг:

Швидке приготування. Страви на основі свіжомаринованої курочки від ТМ "Наша Ряба Апетитна" не потребують витрат часу та енергії. Ними можна насолоджуватися як вдома, так і під час виїзду на природу. Неповторні маринади. Курятину маринують, використовуючи особливі поєднання спецій та інгредієнтів. В асортименті є чимало маринадів, які впевнено завоювали любов покупців. Унікальність продуктів. Ви не знайдете аналогічні позиції на полицях супермаркетів. Тим паче нічого подібного немає серед нефасованих варіантів курятини. Нові смаки. Бренд уважно вивчає уподобання споживачів, завдяки чому й народжуються нові маринади, які роблять м'ясо неповторним. Яскравим підтвердженням цього є новинки від ТМ "Наша Ряба Апетитна". Зокрема, апельсиновий маринад для гомілок з його пряним цитрусовим ароматом та кисло-солодким смаком робить курочку довершеною. А гірчично-медова заправка для крилець здивує поєднанням солодкуватого та гострого смаків. Гарантована якість та зручне пакування. Обираючи продукти "Наша Ряба Апетитна", ви можете не перейматися якістю курочки. Адже у кожній упаковці – лише свіже та сертифіковане м'ясо.

Тож обираючи мариноване м'ясо для виїзду на природу, радимо спробувати новинки від ТМ "Наша Ряба Апетитна". Курячі гомілки в апельсиновому та крильця в гірчично-медовому маринаді чудово смакуватимуть разом зі свіжими овочами та легкими гарнірами. А як саме приготувати смачну курочку на вогні, розповідаємо у покрокових рецептах.

Курячі гомілки в апельсиновому маринаді

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порції: 4

Спробуйте курячі гомілки в апельсиновому маринаді / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курячих гомілок в апельсиновому маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 2 гілочки розмарину;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– олія.

Приготування:

Викладаємо замариновані курячі гомілки на решітку для мангала, зверху додаємо кілька гілочок розмарину. Закриваємо решітку. Готуємо на вогні 30 хвилин, щоразу перевертаючи сітку на інший бік. За пів години, коли м'ясо готове, можна розпочинати частування.

Курячі гомілки в апельсиновому маринаді чудово смакують як окрема повноцінна страва. Також подавати їх можна з легким весняним салатом або ж овочами, запеченими на грилі.

Курячі крильця в гірчично-медовому маринаді

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Курячі крильця в гірчично-медовому маринаді / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курячих крилець в гірчично-медовому маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

Для соусу:

– помідор;

– свіжа зелень (кінза, зелена цибуля);

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– лимонний сік.

Приготування:

Курячі крильця викладаємо на сітку. Міцно закриваємо її та обсмажуємо м'ясо на мангалі з обох сторін 25 – 30 хвилин. Для соусу нарізаємо помідор дрібними шматочками. Змішуємо з дрібно нарізаною зеленню. Присмачуємо сіллю, перцем та лимонним соком. Доповнюємо курячі крильця соусом.

Подавати курячі крильця в гірчично-медовому соусі можна з будь-яким гарніром. Крім цього, ідеальним доповненням страви стануть літні салати.

Смачного!