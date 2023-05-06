Три улюблених страви королівської сім'ї – рецепти Даррена Макгрейді
6 травня 2023, 09:42Читать новость на русском
Джерело:Лейді точка
До Дня коронації Короля Чарльза ІІІ ми підготували цікаву збірку рецептів, які були спеціально розроблені для монаршої сім'ї Дарреном Макгрейді.
Якщо ви думаєте, що в монаршій сім'ї Великої Британії їдять тільки вишукану їжу, як лобстери, ікра чи трюфелі – ні. Улюбленою стравою з дитинства у принців Вільяма та Гаррі є макарони з сиром, а Меган Маркл з розуму сходить від запеченої солодкої картоплі.
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Королівського паштету з риби для Єлизавети II
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо філе копченого лосося без шкірки на шматочки. Підготуйте масло, сир, томатну пасту та лимонний сік. Нарізаємо трохи вимитого та висушеного кропу.
- Викладаємо у миску шматочки лосося, додаємо вершкове масло, м’який сир, сік лимона, кріп, сіль та перець. Збиваємо суміш в пюре за допомогою блендера або міксера. Закриваємо миску з паштетом харчовою плівкою та відправляємо у холодильник щонайменше на 30 хвилин.
- Для подачі розкладаємо по тарілках листя салату та викладаємо зверху порції паштету. Подаємо з тостами.
Смачного!
Макарони з сиром та смаженою куркою для синів принцеси Діани
- Час: 80 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 220 градусів.
- Посипаємо курку сіллю і викладаємо на решітку або деко. Запікаємо в духовці 30 – 45 хвилин, поки шкірка не стане золотистою і хрусткою, а м'ясо не приготується.
Макарони з сиром / Фото mama gourmeat
- У великій сковорідці розтоплюємо вершкове масло і додаємо борошно. Вливаємо вершки та молоко, готуємо на слабкому вогні, поки соус не загусне.
- Додаємо пармезан і чедер. Приправляємо сіллю і перцем. Додаємо відварені до стану аль-денте макарони, перемішуємо.
- Викладаємо соус з макаронами у форму для запікання, посипаємо чедером і запікаємо близько 20 хвилин.
Смачного!
Солодка картопля в глазурі для Меган Маркл
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо картоплю шматочками та змащуємо сумішшю олії, лимонного і кленового соку.
- Перемішуємо, потім посипаємо гострим каєнським перцем і сіллю.
- Викладаємо на застелене пергаментом деко і випікаємо 15 хвилин при температурі 220 градусів.
- Перемішуємо солодку картоплю, додаємо гарбузового насіння і повертаємо в духовку ще на 15 хвилин.
Смачного!