Три улюблених страви королівської сім'ї – рецепти Даррена Макгрейді

До Дня коронації Короля Чарльза ІІІ ми підготували цікаву збірку рецептів, які були спеціально розроблені для монаршої сім'ї Дарреном Макгрейді.

Якщо ви думаєте, що в монаршій сім'ї Великої Британії їдять тільки вишукану їжу, як лобстери, ікра чи трюфелі – ні. Улюбленою стравою з дитинства у принців Вільяма та Гаррі є макарони з сиром, а Меган Маркл з розуму сходить від запеченої солодкої картоплі.

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Королівського паштету з риби для Єлизавети II

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 125 грамів копченого лосося;

– 60 грамів вершкового масла;

– 60 грамів м'якого крем-сиру;

– 1,5 столової ложки лимонного соку;

– 1 столова ложка томатного пюре;

– кріп;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для подачі:

– свіжий салат;

– тостовий хліб.

Приготування:

Нарізаємо філе копченого лосося без шкірки на шматочки. Підготуйте масло, сир, томатну пасту та лимонний сік. Нарізаємо трохи вимитого та висушеного кропу.

Викладаємо у миску шматочки лосося, додаємо вершкове масло, м’який сир, сік лимона, кріп, сіль та перець. Збиваємо суміш в пюре за допомогою блендера або міксера. Закриваємо миску з паштетом харчовою плівкою та відправляємо у холодильник щонайменше на 30 хвилин.

Для подачі розкладаємо по тарілках листя салату та викладаємо зверху порції паштету. Подаємо з тостами.

Смачного!

Макарони з сиром та смаженою куркою для синів принцеси Діани

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка макаронів;

– 1 склянка сиру чедер (плюс 1/2 склянки для посипання);

– 1/2 склянки сиру пармезан;

– 1/2 сиру моцарелла (необов'язково);

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки борошна;

– 3/4 склянки молока;

– 3/4 склянки жирних вершків;

– сіль і чорний мелений перець.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 220 градусів.

Посипаємо курку сіллю і викладаємо на решітку або деко. Запікаємо в духовці 30 – 45 хвилин, поки шкірка не стане золотистою і хрусткою, а м'ясо не приготується.



Макарони з сиром / Фото mama gourmeat

У великій сковорідці розтоплюємо вершкове масло і додаємо борошно. Вливаємо вершки та молоко, готуємо на слабкому вогні, поки соус не загусне.

Додаємо пармезан і чедер. Приправляємо сіллю і перцем. Додаємо відварені до стану аль-денте макарони, перемішуємо.

Викладаємо соус з макаронами у форму для запікання, посипаємо чедером і запікаємо близько 20 хвилин.

Смачного!

Солодка картопля в глазурі для Меган Маркл

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 середніх батати;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сік половини лимона;

– 1 столова ложка кленового сиропу;

– половина чайної ложки каєнського перцю;

– жменя гарбузового насіння;

– сіль.

Приготування:

Нарізаємо картоплю шматочками та змащуємо сумішшю олії, лимонного і кленового соку.

Перемішуємо, потім посипаємо гострим каєнським перцем і сіллю.



Батат / Фото The spruce eat

Викладаємо на застелене пергаментом деко і випікаємо 15 хвилин при температурі 220 градусів.

Перемішуємо солодку картоплю, додаємо гарбузового насіння і повертаємо в духовку ще на 15 хвилин.

Смачного!