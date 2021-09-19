Королівський кухар відкриває головні секрети: улюблені страви королеви Єлизавети

Колишній кухар Букінгемського палацу дав ексклюзивне інтерв'ю, в якому розкрив раціон королеви та кулінарні особливості її харчування. Який десерт полюбляє монархиня Великої Британії та якій кухні надає перевагу – читайте у матеріалі.

Шеф-кухар Даррен МакГрейді працював у Букінгемському палаці понад 11 років. Він знає все про кулінарні вподобання її Величності, включаючи її симпатії та антипатії.

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За словами МакГрейді монархиня – не гурманка і віддає перевагу традиційній британській та французькій кухні. Також королева обожнює шоколад та десерти на його основі.

Королева невибаглива у їжі / Фото Нellomagazine

Королева – затятий шокоголік. Все, що ми розробляли в меню, де був шоколад, вона обирала, особливо шоколадний пиріг,

– зазначив Даррен.

Як любитель класичної кухні для основної страви королева обирає дичину або курятину. Одні з улюблених страв – куряче філе з грибним соусом з віскі або оленина.

Раціон монарха / Фото Нellomagazine

Улюбленими інгредієнтами для Єлизавети ІІ є продукти з її маєтків. До прикладу, лосось з замку Балморал, що на березі річки Ді.

Попри подорожі по всьому світу королева не є авантюристкою. Щотижня їй надсилають меню у формі шкіряної червоної книги, написану французькою мовою, яка містить найрізноманітніші рецепти. Іноді монархиня додає власні рецепти та побажання.

Королівський кухар / Фото Нellomagazine

Приготування їжі в Букінгемському палаці було неймовірним. Це було все, чого я очікував. Вони мають найдивовижніші продукти, найкращу їжу та інгредієнти для роботи,

– коментує королівський кухар.

Даррен навчався у своєму рідному місті Ноттінгемі та працював у відомому на увесь світ ресторані The Savoy у Лондоні. Свою заявку на роботу у палаці подав після весілля принца Чарльза та принцеси Діани. Саме тоді він вирішив, що мріє працювати на королівських кухнях, а вже через кілька тижнів він поїхав на співбесіду і влаштувався на роботу.