Як приготувати котлету для бургера: рецепт від Тані Литвинової

Бургер – одна з найулюбленіших і найпопулярніших страв у всьому світі. Таня Литвинова розповідає, як легко приготувати сендвіч вдома.

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування котлет для бургерів. Для того, щоб вона була соковитою у м'ясний фарш додають сало та ретельно відбивають. Ми впевнені, що домашні бургери сподобаються усій вашій родині.

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Рецепт котлети

М'ясо з салом подрібніть у м'ясорубці. У готовий фарш додайте спеції, добре відбийте. На пергаменті сформуйте котлети за допомогою кулінарного кільця 11 сантиметрів, зверху накрийте пергаментом, відправте у холодильник на одну годину. Дістаньте з холодильника, викладіть на розігріту решітку котлети, обсмажте на вугіллі з двох сторін протягом 3-5 хвилин. Помийте томати, наріжте кільцями. Солоні огірки, наріжте кільцями. Сир, бекон, наріжте скибочками. Для того, щоб булочка була м'якою і ніжною, потримайте над парою 30 секунд. Розріжте навпіл, викладіть на решітку. На гарячу котлету викладіть сир з двох сторін. На булку викладіть томатний соус, салат, готову котлету з сиром, зверху томати, бекон, збризніть олією, додайте солений огірок. Другу частину булочки змастіть гірчицею, накрийте бургер, закріпіть дерев'яною шпажкою, викладіть на тарілку. Смачного!

– 800 грамів яловичини;– 200 грамів сала;– томати;– солені огірки;– сир Чедер;– бекон;– гірчиця;– трюфельна олія;– кетчуп;– салат Айсберг;– спеції;– сіль.

Рецепт котлети для бургера – рецепт від Тані Литвинової у відео: