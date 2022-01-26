Вершковий суп із ковбаскою та тортеліні: бліц-рецепт
26 січня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Цей запашний суп ви приготуєте за якихось пів години! З ніжними тортеліні (італійськими пельменями), ковбасою та капустою, він стане хітом вашого родинного меню!
Рецепт крем-супу з тортеліні та капустою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
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Фото Damn delicious
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 500 грамів італійської ковбаси;
– 3 зубчики часнику;
– 1 середня цибулина;
– 2 чайні ложки італійських трав;
– сіль;
– свіжозмелений чорний перець;
– 2 столові ложки борошна;
– 4 склянки курячого бульйону;
– 1 банка томатного соусу;
– 1 пакет охолоджених сирних тортеліні;
– ½ качана білоголової капусти;
– ⅓ склянки жирних вершків;
– 3 столові ложки подрібненого свіжого базиліку.
Приготування:
- Наріжте цибулю дрібними кубиками, листя капусти порвіть руками або наріжте.
- Розігрійте в сотейнику або каструлі олію й зарум'яньте на ній нарізану кубиками ковбасу (3 – 5 хвилин). Переконайтеся, що ковбаса кришиться в процесі приготування. Злийте зайвий жир.
- Додайте подрібнений часник, цибулю та італійські трави. Помішуйте засмажку, доки цибуля не стане прозорою (2 – 3 хвилини). Посоліть і поперчіть.
- Додайте до овочів борошно й обсмажте до легкої рум’яності (1 хвилину).
- Потроху влийте теплий курячий бульйон та томатний соус.
- Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте все 10 хвилин.
- Всипте тортеліні й готуйте їх 5 – 7 хвилин.
Фото Damn delicious
- Додайте капусту та вершки. Ретельно перемішайте страву й варіть ще 2 – 3 хвилини.
- Готовий суп посипте базиліком, накрийте кришкою, а через 5 хвилин подавайте на стіл.
Смачного!