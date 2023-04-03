Зірка кримськотатарської кухні – готуємо справжні чебуреки з м'ясом

3 квітня 2023, 13:12
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Джерело:

Володимир Ярославський

Чебуреки – популярна страва кримськотатарської кухні, яку так полюбляють в Україні, а Крим – це Україна!

У кримськотатарській кухні зазвичай використовують баранину, але можна й сир і звісно інші начинки: яловичина, свинина, м'ясний мікс чи навіть вишні.

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Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом з читачами, який точно відтворить автентичні чебуреки, які можна скуштувати тільки в Криму.

Рецепт кримськотатарських чебуреків

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 8 – 10 штук

Приготування:

  • Для приготування тіста на чебуреки беремо 275 грамів борошна, сіль та заливаємо гарячою водою (70 градусів). Перемішуємо дерев'яною ложкою і залишаємо трішки охолонути.
  • Вимішуємо тісто, присипаємо ще борошном та залишаємо відпочити.
  • Для начинки натираємо сир на тертці, аналогічно натираємо цибулю. Нарізаємо помідор дрібними кубиками.
  • Змішуємо всі інгредієнти для начинки, присмачуємо спеціями та додаємо 25 грамів води. Вимішуємо.
  • Формуємо чебуреки: на столі тоненько розкачуємо шматочок тіста, додаємо борошно, і вирізаємо колом за допомогою кришки чи тарілки.
  • Викладаємо добру ложку фаршу, закриваємо краї, випускаючи надлишкове повітря і закріпляємо додатково виделкою.
  • Розігріваємо олію на досить великому вогні, перевіряємо, як смажиться шматочок тіста. Викладаємо чебуреки по 2 штуки й обсмажуємо десь близько хвилини з однієї сторони та з іншої. 
  • Чебурек готовий, коли він починає "надуватися" – це ознака того, що всередині закипіла начинка. Тоді його треба швидко й обережно знімати на паперову серветку.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак