Кухонне приладдя для кондитера: що потрібно мати початківцю

Що потрібно придбати для кондитера початківця, щоб з легкістю приготувати улюблений торт вдома далі в матеріалі.

Мабуть, у кожного в житті настає момент, коли хочеться спробувати щось спекти власноруч та порадувати солодкою випічкою рідних та близьких.

Читайте також Як приготувати торт у вигляді серця без форми вдома

Для приготування смаколика мало закупити продукти в магазині, потрібні ще й спеціальні кондитерські девайси: шпателі, форми, кондитерські мішки та насадки.

Сьогодні ми розповімо вам, що потрібно мати для кондитера початківця, щоб власноруч приготувати вдома смачний та вишуканий десерт.

Приладдя для кондитера

– Форми

Круглі роз'ємні форми для торта

Перш за все потрібно придбати різноманітні круглі форми для випікання різних діаметрів. Найпопулярнішими є 18, 20, 24, 26 сантиметрів в діаметрі. Також можна урізноманітнити класичні круглі форми придбавши квадратні або фігурні.

– Шпатель

Щоб ваш крем було легше розрівнювати або покривати глазур'ю чи ганашем вам потрібні шпателі: прямий та увігнутий.

Увігнуті шпателі для кондитера

За допомогою маленьких шпателів (лопаток) наносять декор на торт та навіть малюють кольоровими кремами, наче фарбами.

– Скребок

За допомогою скребка, краще металевого, ви вирівняєте борти торта. Пластмасові скребки використовують для макаронажу, розділення крему чи тіста.

Фігурний скребок для торта

Фігурними скребками можна наносити візерунки на борти та верх торта.

– Лопатка

Силіконова лопатка

Силіконовою лопаткою легко вимішувати шоколад на паровій бані, замішувати рідке тісто та крем.

– Кондитерський мішок

Одноразові мішки

Погодьтесь, щоб без кондитерського мішка кондитер на кухні, як без рук. Найкраще використовувати силіконові кондитерські мішки або одноразові. За тканинними кондитерськими мішками потрібен догляд, на який не завжди є час.

– Насадки для мішка

Кондитерські насадки

Кондитерські насадки зазвичай входять в комплект до мішка, але у справжнього кондитера вони повинні бути різних розмірів та форм. Радимо вам придбати металеві насадки різних діаметрів та форм.

– Силіконовий килимок

Кондитерський килимок

Силіконовий килимок – незмінний помічник кондитера, адже на ньому можна пекти все від еклерів до макарон. Він легко миється, а випічка не пристає до основи.

– Міксер

Ручний міксер

Якщо у вас не має кухонного комбайна придбайте звичайний ручний міксер. З його допомогою ви легко зіб'єте як вершки на крем для торта, так і білки на безе.

– Кухонний комбайн

Професійний кухонний комбайн

Кухонний комбайн – мрія кожної господині, адже з його допомогою вам не потрібно годинами замішувати тісто на паску, або панетон. Ця потужна машина сама замісить тісто, зіб'є рідини на крем та приготуйте найсмачніші начинки для торта.

– Підставка для торта, що крутиться

Підставка для торта

Для формування ідеально рівного торта, нанесення декору чи крему вам потрібна універсальна підставка для випічки, що крутиться.