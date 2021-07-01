Кулінарка перетворює здорову їжу своїх дітей у мультяшних персонажів

Здорова їжа, зазвичай, має не надто смачний вигляд і нагодувати нею малечу може стати справжнім викликом. Винахідлива австралійська матуся готує такі страви з корисних продуктів, які не відмовиться з’їсти жодна дитина.

Лалех Мохмеді з Мельбурна створює для сина і доньки неймовірні їстівні шедеври у вигляді відомих персонажів мультфільмів, а також акторів та співаків. Завдяки своїй творчості і неабиякому хисту її страви майже миттєво стали популярними по всьому світу.

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Надихаючи інших батьків

Дивовижний світ харчового мистецтва Лалех почався багато років тому, коли вона перетворила млинець сина на лева, якого він любив.

Джейкоб був у захваті і став постійно питати мене, чи можу я зробити їстівну іграшку або героя улюбленого мультика. І я вирішила спробувати. Ми обговорили персонажів, я подумала над інгредієнтами і приступила,

– згадує австралійка.

Незабаром Лалех почала публікувати свої творіння у фейсбуці. Вона отримала такі неймовірні відгуки від користувачів, що вирішила створити сторінку в інстаграмі під назвою "Щоденники їжі Джейкоба", аби надихнути інших батьків проявляти творчий підхід на кухні.

Світова слава

Лише за місяць її сторінка стала вірусної. З того часу конструкції Лалех лише ставали цікавішими та складнішими. Тож не дивно, що на її кулінарні шедеври звернули увагу всесвітньовідомі видання та телеканали, такі як Time, Huffington Post, The Today Show USA, The Today Show Australia, Sunrise, ABC TV, Disney Channel Australia тощо. Навіть знаменитості Марта Стюарт і Ештон Катчер не втрималися від спокуси і поділилися роботами Лалех у своїх шоу.

Я навіть не могла уявити, що мої маленькі кухонні творіння перетворяться у велику справу, але я люблю кожну хвилину цього,

– розповідає талановита кулінарка.

Вона співпрацювала з компаніями Disney, Nickelodeon, Universal Pictures, Barcelona FC, Jamie Oliver і 20th Century Fox.

Жінка пишається тим, що у своїй кулінарній творчості вона використовує виключно здорові продукти, до яких привчила і своїх дітей. Вона готує свої тривимірні страви зі свіжих овочів та фруктів, а фарбує їх за допомогою натуральних харчових барвників.