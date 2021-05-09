Мов справжні: кулінарка з Великої Британії робить неймовірні квіткові кекси

Керрі Робертс з Великої Британії створює з масляного крему неймовірні квіткові композиції на кексах. Її роботи настільки досконалі, що їх можна легко сплутати зі справжнім букетом.

Своїми кулінарними здібностями пекарка із Норфолка ділиться з усіма охочими, навіть з-за кордону, навчаючи їх на своїх онлайн-курсах.

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Шалений успіх в соцмережах

Робити кекси Керрі Робертс навчилася у 36 років. Спочатку вона просто пригощала ними своїх друзів, а коли переїхала до Крінглфорда, то вирішила заснувати власний бізнес.

У березні 2017 року жінка створила у фейсбуці сторінку Kerry's Bouqcakes і продовжувала працювати в центрі зайнятості, роблячи у вільний час квіткові кекси. Досить швидко її сторінка стала шалено популярною і замовлення на її їстівні художні твори просто полилися рікою. Тож Керрі залишила роботу і зайнялася тим, що любила робити ще з самого дитинства.



Квіткові кекси / Фото Kerry’s Bouqcakes



Квіти виглядають, як справжні / Фото Kerry’s Bouqcakes



Квіти зроблені з масляного крему / Фото Kerry’s Bouqcakes

Кулінарні курси

Їй бізнес щоразу ставав успішнішим і з часом вона почала організовувати у своєму будинку кулінарні курси. Спочатку це були індивідуальні або групові сесії, але після появи профілю в інстаграмі, у неї з'явилися учні з усього світу, зокрема, й з Канади, США та Нігерії.

Цей глобальний попит змусив Керрі запустити онлайн-курси. І це не дивно, адже її кулінарні здібності просто вражають!



Букети на кексах / Фото Kerry’s Bouqcakes



Трояндові композиції / Фото Kerry’s Bouqcakes



Квіткові кекси робить пекарка з Великої Британії / Фото Kerry’s Bouqcakes