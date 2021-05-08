Така популярність дозволила Наталі розпочати власний бізнес. І зараз серед її клієнтів є величезні американські компанії, такі як мережа кінотеатрів The Alamo Drafthouse Cinema та телевізійне шоу American Idol.

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Від школи мистецтва до випікання тортів

Наталі народилася в місті Брансвік і з самого дитинства була надзвичайно творчою. Тож не дивно, що після досягнення повноліття вона вирішила вивчати образотворче мистецтво в Університеті штату Огайо. Але замість того, щоб взяти глину або гіпс як художній засіб, вона прикипіла до кулінарії.

Після закінчення навчання Наталі доклала зусиль, щоб поєднати випікання тортів з мистецтвом. Для цього вона переїхала до Остіна, столиці штату Техас, що відкрило їй більше можливостей. Дівчина приєдналася до місцевої пекарні та працювала там 2 роки, відточуючи свої кулінарні навички.

Робота з тортами подібна до ліплення з глини, дроту чи чогось іншого, чим я багато займалася як художник,

– розповідає Наталі.

Перший успіх

Ця 36-річна майстриня тортів, можливо, залишилася б непоміченою, якби не конкурс тортів "Цукрове артшоу". Вона витратила 30 годин, щоб створити голову музичної легенди Віллі Нельсона в натуральну величину. І за цей торт Наталі зібрала на конкурсі багато нагород.



Торт Віллі Нельсона / Фото Sideserf Cake Studio

Власний бізнес

Коли брат майстрині розмістив фотографію цього торта в інтернеті, це відразу стало вірусним та потрапило на вершини хіт-парадів, посівши перше місце у світі. Цей успіх спонукав її розпочати власну справу, яку Наталі називає Sideserf Cake Studio.

Бізнес настільки став прибутковим, що її чоловік Дейв Сідесерф кинув роботу директора в технічній компанії та приєднався до дружини. Пара зарекомендувала себе серед своїх клієнтів у всьому центральному Техасі.

Однією з найвидатніших робіт Наталі Сідесерф є торт-селфі.



Торт-селфі Наталі / Фото Sideserf Cake Studio