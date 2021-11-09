Кулінарні книги для початківців: список від шеф-кухаря Миколи Люлька
Якщо ви не знаєте з чого розпочати свій шлях в кулінарії, або вам кортить навчатися нового – талановитий український шеф-кухар та суперфіналіст проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько підготував для вас список книг, обов'язкових до читання. Ми впевнені, що ви знайдете ту книгу, яка стане корисною і повчальною.
Серед обов'язкового списку книг для початківця-кухаря від талановитого кулінара Миколи Люлька є література не тільки з рецептами, а й технічні та психологічні книги.
Ці книжки я прочитав, та раджу їх всім початківцям в обов'язковому порядку,
– відзначив Микола Люлько.⠀
Кулінарні книги для початківців
- "Тезаурус смаків", автор Нікі Сеґніт;
- "Азбука смаку", автор Карен Пейдж;
- "Випічка", автор Мішель Ру;
- "Яйця", автор Мішель Ру;
Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- "Соуси", автор Мішель Ру;
- "Гід по ферментації Нома", російський переклад;
- "Weber. Філософія грилю", автор Джеймі Первієнс;
- "Лідер і плем'я", автор Дейв Лоґан;
Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- "Радикальне прощення", автор Колін Тіпінг;
- "Не працюйте з мудаками", автор Роберт Саттон;
- "Обійміть своїх клієнтів", автор Джек Мітчел;
- "Перевтіль себе в бренд", автор Томас Дж. Піттерс;
Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- "Управління конфліктом", автор Керрі Паттерсон.