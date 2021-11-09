Кулінарні книги для початківців: список від шеф-кухаря Миколи Люлька

Якщо ви не знаєте з чого розпочати свій шлях в кулінарії, або вам кортить навчатися нового – талановитий український шеф-кухар та суперфіналіст проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Микола Люлько підготував для вас список книг, обов'язкових до читання. Ми впевнені, що ви знайдете ту книгу, яка стане корисною і повчальною.

Серед обов'язкового списку книг для початківця-кухаря від талановитого кулінара Миколи Люлька є література не тільки з рецептами, а й технічні та психологічні книги.

Ці книжки я прочитав, та раджу їх всім початківцям в обов'язковому порядку,

– відзначив Микола Люлько.⠀

Кулінарні книги для початківців

"Тезаурус смаків", автор Нікі Сеґніт;

"Азбука смаку", автор Карен Пейдж;

"Випічка", автор Мішель Ру;

"Яйця", автор Мішель Ру;



Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря

"Соуси", автор Мішель Ру;

"Гід по ферментації Нома", російський переклад;

"Weber. Філософія грилю", автор Джеймі Первієнс;

"Лідер і плем'я", автор Дейв Лоґан;



Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря

"Радикальне прощення", автор Колін Тіпінг;

"Не працюйте з мудаками", автор Роберт Саттон;

"Обійміть своїх клієнтів", автор Джек Мітчел;

"Перевтіль себе в бренд", автор Томас Дж. Піттерс;



Книги від Миколи Люлька / Фото зі сторінки шеф-кухаря