Кулінарні секрети предків: як у старовину готували деруни

4 листопада 2021 , 21:33
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Джерело:

24 канал

Деруни – автентична українська страва, яка здавна готується у нашому регіоні. Інші локальні назви цієї страви – кремзлики, тертюхи, рисилованики, терчаники.

За старовинними рецептами всі необхідні інгредієнти подрібнювали на дерев’яній дошці з гострим широким краєм. Назва "деруни" походить від особливого способу їх приготування: незмінним інгредієнтом є терта, або, як говорили у давнину, “дерта” картопля.

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За традицією деруни готували у неділю та їли на сніданок або вечерю. Нерідко їх подавали та до святкового столу. За старовинними рецептами, окрім класичних інгредієнтів, до дерунів ще подавалися шкварки та сметана в спеціальній креманці.

Класичний рецепт дерунів

Час: 30 хвилин
Порцій: 3 – 4

Ароматна страва / Фото pixabay

Інгредієнти:

  • півкілограма картоплі
  • 1 столова ложка борошна;
  • півцибулини;
  • 1 яйце;
  • сіль до смаку;
  • рослинна олія для смаження.

Приготування:

  1. Очистіть картоплю і натріть на тертці у глибоку миску.
  2. Залиште їх у мисці, не перемішуючи, обережно нахиліть миску і відставте приблизно на 5 хвилин.
  3. Вилийте сік, що накопичився, обережно тримаючи картоплю.
  4. Додайте борошно, дрібно натерту цибулю, яйце і дві щіпки солі.
  5. Розігріваємо сковороду, наливаємо олію.
  6. Перемішайте картопляну масу.
  7. Одну повну столову ложку маси викладіть на розігріту олію і сформуйте тонкий корж.
  8. Смажте на середньому вогні близько 2 – 3 хвилин до золотистої скоринки.
  9. Викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками та промокніть від жиру.
  10. Подавайте зі сметаною чи улюбленим соусом!

Цікаві факти


У Коростені щорічно проводять фестиваль дерунів. Саме на цьому святі їжі спекли рекордний дерун вагою 140 кілограмів. Також тут встановлений єдиний в Україні пам’ятник деруну.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська