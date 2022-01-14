Кулінарний шедевр без зайвих зусиль: рецепт шоколадного торта з млинців

14 січня 2022 , 23:17
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Шукаєте оригінальний, але простий рецепт до святкового столу? Спробуйте шоколадний торт з млинців. В основі крем з вершкового сиру, а тісто для млинців готується на згущеному молоці.

Рецепт торта з млинців

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4 – 6

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Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 380 грамів згущеного молока;
 – 500 мілілітрів окропу;
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 300 грамів пшеничного борошна;
 – 20 грамів какао;
 – 700 грамів вершкового сиру;
 – 150 грамів цукрової пудри;
 – 150 мілілітрів жирних вершків;
 – 3 грами ваніліну;
 – шоколад та какао для декору.

Приготування:

  1. У глибокому посуді збийте вінчиком згущене молоко та яйця, додайте какао та перемішайте.
  1. Додайте борошно та перемішайте вінчиком до однорідного стану.
  1. Влийте до тіста 250 мілілітрів окропу та перемішайте.
  1. Розігрійте сковорідку для млинців та посмажте їх з обох сторін по 2 – 3 хвилини.
  1. Для приготування торта нам потрібно 10 млинців.
  1. Для крему змішайте вершковий сир, ванілін, вершки та 150 грамів цукрової пудри.
  1. Щоб маса була однорідна – збийте все міксером.
  1. Змастіть млинці кремом та загорніть трубочкою.


Скріншот з відео

  1. Викладіть основу для торта – 4 млинці начинені кремом, далі 3, 2, 1. Шари між млинцями теж змащуйте кремом.


Скріншот з відео

  1. Змастіть весь торт з млинців кремом, посипте какао та розтопленим шоколадом.


Скріншот з відео

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадного торта з млинців:

 

Автор: Богданна Рибак