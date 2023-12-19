Болонський історик їжі продемонстрував "оригінальний рецепт" карбонари: за що його зацькували
Джерело:Інстаграм gambero_rosso
Гастрономічний історик з Італії розповів, що віднайшов справжній рецепт карбонари. Проте колеги-гастрономи та користувачі мережі зацькували його за порушення традицій.
Карбонара – це класична римська страва. Гастрономічний історик і автор книжок Лука Чезарі показав у своєму відео у Інстаграм автентичний рецепт цієї пасти. Після перегляду відео він наразився на висміювання та навіть серйозні погрози від користувачів соцмереж.
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За що засудили кулінара
Головні складові цієї страви – спагеті та соус, приготований із яєць, сиру (зазвичай пармезан або пероріно) та панчетти (італійського виду свинського бекону або відвареної свинини). Лука Чезарі запропонував рецепт зі швейцарським сиром грюєр, часником, беконом і яєчнею. Як зазначає кулінар – це оригінальний рецепт, який ще 70 років тому опублікували в італійському кулінарному журналі.
Загальновідомо, як італійці затято ставляться до своїх кулінарних традицій. Тому таку ідею зустріли з відвертим осудом та навіть гнівом.
Чезарі залишається непохитним і готовий розпалити нові кулінарні суперечки: "Це було лише перше відео... Я готую нове — про традиційну неаполітанську піцу 1800-х років з молюсками!".Якщо хочете приготувати карбонару за класичним рецептом: детальний перепис.