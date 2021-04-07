Купили в супермаркеті неякісний продукт: як відстояти свої права й повернути гроші

Джерело:24 канал
Лишень уявіть: ви придбали вівсяну кашу, відкрили упаковку, а там... хробачки. Або зняли фольгову кришку з купленого йогурту – і виявили під нею плісняву. Хто за це відповідає: виробник чи продавець? До кого слід звернутись, якщо продукт неякісний: до адміністрації супермаркету, відповідних контролюючих органів чи до того, хто цей продукт виготовив? Як діяти в разі отруєння зіпсованим продуктом?
Може, узагалі слід одразу подати позов до суду, не марнуючи час на дрібні "розбірки"? Читайте про це далі.
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Основним нормативно-правовим актом, що регулює такі неприємні ситуації, є Закон України "Про захист споживачів". Згідно з ним, придбавши продовольчий чи будь-який інший товар, споживач автоматично стає учасником правовідносин із суб’єктом господарювання. У нашому випадку – із супермаркетом, де було придбано неякісні продукти харчування.
Саме адміністрація підприємства чи закладу роздрібної торгівлі відповідає за те, що потрапляє до них на продаж, і саме вона зобов’язана стежити за дотриманням умов зберігання товарів на полицях та вітринах, цілістю упаковки, термінами придатності продукції, а в разі найменшого сумніву щодо якості конкретної товарної партії звернутися до дистриб’ютора чи безпосередньо до виробника (залежно від того, що прописано в контракті з останнім). До речі, покупець також має право висунути до виробника претензії щодо якості придбаного товару. Але про це – згодом.
Покупець має право на якісний товар / Фото shutterstock
Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", ви маєте право безперешкодно отримати всю необхідну, достовірну, повну інформацію – і про самі товари, і (якщо вбачаєте в цьому потребу) про виробників та точку збуту продукції – ще ДО здійснення покупки, щоб зробити свідомий, компетентний вибір. Якщо працівники торговельного об’єкта, замість того щоб надати ці відомості на першу вимогу, радять вам пошукати їх в інтернеті, пам’ятайте: закон – на вашому боці! У більшості випадків споживач може ознайомитися з необхідною інформацією безпосередньо на місці реалізації товару.
Із супровідної документації до товару, з опису на упаковці, за допомогою маркування чи в інший доступний, наочний спосіб продавець, а з ним і споживач мають отримати таку інформацію:
Законом також передбачено, що продукти харчування, упаковані чи розфасовані в Україні, має супроводжувати інформація про місце їхнього походження.Зверніть увагу! Закон вимагає зазначати, що продукт містить ГМО, але не зобов’язує повідомляти споживачів про відсутність у продукті ГМО. Тож позначку на упаковці "Без ГМО" слід розглядати просто як маркетинговий хід, адже покупці дедалі частіше цікавляться й складом продуктів, і їх поживною цінністю, і взагалі тим, наскільки вони корисні.
Візьмімо протилежну ситуацію. Згідно із чинним законодавством, м’ясо птиці може містити допустимий рівень фармакологічно активних речовин (антибіотиків). Виробник може не зазначати цього на упаковці. Проте якщо на упаковці є маркування "Без антибіотиків", то будьте певні, що це дійсно свідчить про їх відсутність у м’ясі. Адже такі дані можна розміщувати на упаковці лише в разі їх підтвердження в результаті незалежного аудиту.
От ми й підійшли до найважливішого.
Передусім, вам знадобиться товарний чек – документ, який підтверджує факт купівлі саме цього продукту саме в цьому торговельному закладі. Будьте пильні: у чеку обов’язково має бути зазначено форму власності суб’єкта господарювання.
Зберігайте чек / Фото shutterstock
Скаргу можна подати й за відсутності чека, проте шанси врегулювати суперечливе питання в правових рамках зменшаться в рази. Тож під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі, із зазначенням дати продажу. Пильнуйте за цим. Звісно, більшість із нас не зберігає чеків, однак це варто робити, якщо ви купили:
Із розрахунковим документом на руках ви маєте право вимагати:
Після того, як ви пред’явили розрахунковий документ, ваші вимоги мають задовольнити негайно. Якщо ж виникла необхідність у проведенні додаткової перевірки якості продукту – протягом 14 днів або за домовленістю сторін. Ви маєте право пред'явити лише одну з вимог – або повернути кошти, або замінити непридатний до споживання продукт на придатний.
Згідно із законом, споживач має право подати претензію на свій розсуд:
Звісно, найраціональнішим буде звернутися спершу до торговельної точки. У більшості випадків адміністрація магазину, пересвідчившись, що товар неякісний, іде назустріч споживачеві. Аби вберегти інших покупців від придбання, наприклад, зіпсованого твердого сиру, попросіть перевірити всю партію. Якщо в магазині відкрили 1 – 2 упаковки й виявили на продукті плісняву, якої там не має бути, – вимагайте зняти з реалізації та утилізувати всю партію.
У такому випадку доцільно звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, контакти якої можна знайти у кутку споживача.
Держпродспоживслужба здійснює державний контроль за дотриманням чинного законодавства про захист споживацьких прав. Найкраще звертатися безпосередньо у територіальний орган. Звернення має бути в письмовій формі й підкріплюватися фіскальним чеком – без нього ви отримаєте лише формальну відписку.Завважте: перевірка може відбутися не наступного ж дня, а через кілька місяців. Продавець уже реалізовуватиме іншу партію того ж йогурту чи сиру, тож краще спробувати вирішити проблему на місці й за "гарячими слідами". І радимо не зриватись одразу на крик та погрози. Вони не прискорять вирішення конфліктної ситуації на вашу користь.
Повідомте виробника про факт купівлі неякісного товару / Фото shutterstock
Якщо у вас є товарний чек або свідки, які підтвердять факт вашої взаємодії з товаром у цьому торговельному закладі, то можна, звісно, звернутися за допомогою до феміди. Але при цьому будьте готові до фінансових витрат на:
Судовий розгляд може тривати цілий рік.
Якщо товар виробило велике підприємство або ви придбали його в магазині відомої торговельної мережі:
Читайте також Червоне м'ясо проти білого: яке корисніше й чомуВідповідні контакти ви знайдете на сайтах продавця та виробника. Виробнича компанія, що дорожить своєю репутацією й прагне, щоб споживачі завжди були задоволені її продукцією, неодмінно відреагує на сигнал і втрутиться в ситуацію.
Отже, наша порада наостанок: обирайте товари відомих, перевірених часом виробників і купуйте їх у торговельних закладах, які викликають довіру.