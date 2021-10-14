Курочка під "пресом": рецепт соковитих стегенець з корицею
14 жовтня 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліси Купер
Ми впевнені, що так ви ще не готували! Якщо, на перший погляд, рецепт викличе у вас здивування – відкиньте всі сумніви. Курячі стегна виходять соковиті, ароматні та ніжні, а гарніром до них ідеально підійде свіжий салат з сезонних овочів.
Для приготування цього рецепту вам потрібна велика чугунна каструля. Можна взяти звичайну, але тоді покладіть на її дно щось важке.
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Важливими також є у страві спеції: мелена кориця та чорний духм'яний перець.
Рецепт курочки під "пресом"
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Курячі стегна з овочами / Фото Аліси Купер
– 4 шт. курячих стегон;
– сіль;
– 2 ч. л. кориці;
– 1 ч. л. духм'яного перцю;
– розмарин;
– петрушка;
– кінза.
Приготування:
- У ступі розітріть розмарин, щоб він відкрив аромат.
- Вкрийте кухонну дошку шаром харчової плівки ат викладіть на неї курятину.
- Накрийте стегна ще одним шаром харчової плівки та добряче відбийте.
- Натріть курятину розмарином, посоліть м'ясо та посипте корицею і перцем.
Продукти для страви / Фото Аліси Купер
- Залишіть м'ясо на 30 хвилин маринуватися під плівкою.
- Розігрійте сковорідку та викладіть на неї курячі стегна. Зверху придавіть пресом та обсмажуйте по 6 – 7 хвилин з кожного боку.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте курячі стегна ще 10 хвилин в духовці до готовності м'яса.
- Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню петрушки та кінзи. Смачного!