Смачне завершення дня: готуємо ніжні курячі гомілки у томатному соусі

Ніжна курочка – це чи не найкращий варіант для ситної та здорової вечері. Смачне м'ясо у поєднанні з томатним соусом стане чудовим лейтмотивом для сімейного завершення дня.

Куряче м'ясо таке універсальне, що способи його приготування просто неможливо злічити. Сьогодні ж ми познайомимося з дуже простим рецептом страви, який практично не потребує зусиль та частого втручання, що робить його ідеальним вибором для завершення дня. Якщо у вас є бульйон – тоді вам обов'язково варто його спробувати.

До речі Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати

Рецепт курячих гомілок у томатному соусі

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Швидко та смачно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

4 курячі гомілки;

3/4 склянки рису для різотто;

900 мілілітрів овочевого бульйону;

150 грамів кетчупу;

половина цибулини;

2 зубчики часнику;

2 чайні ложки томатної пасти;

сушений часник, сіль, перець до смаку.

Приготування:

Гомілки миємо, змащуємо кетчупом, сушеним часником, сіллю та перцем (можна зробити це завчасно). Смажимо гомілки на пательні під кришкою 15 – 20 хвилин, час від часу перевертаючи. Додаємо на пательню дрібно нарізані цибулю та часник. Смажимо кілька хвилин. Додаємо на сковорідку рис, смажимо кілька хвилин. Потім заливаємо бульйоном та накриваємо сковорідку кришкою. Готуємо до готовності рису. Наприкінці додаємо томатну пасту та за бажанням улюблену зелень та трави.

Смачного!