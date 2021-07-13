Рецепт курки по-марокканськи: ідеальна страва з курки та апельсинів для літньої вечері

Не знаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас цікавий та смачний рецепт легкої страви з курятини та апельсинів. Подайте страву з легким салатом з улюбленої зелені та насолоджуйтеся відмінних смаком з легкими нотками марокканської кухні.

Курка по-марокканськи – смачна та ситна страва з ніжного м'яса та апельсинів. У кухні цієї країни використовують багато спецій, щоб збагатити та виділити страву й надати нових відтінків та смаку курки.

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Ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман, поділився з читачами рецептом ніжних курячих ніжок з апельсиновими нотами.

Рецепт курячих ніжок з апельсинами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 209 ккал



Курка по-марокканськи / Фото Радіо Трек

Ретельно помийте апельсини. Один наріжте кільцями та викладіть на деко рівним шаром. Оливки розріжте навпіл. У окремій мисочці змішайте всі спеції та натріть сумішшю гомілки, ретельно перемішайте. Викладіть курятину на апельсини. Посоліть м'ясо та посипте оливками. З іншого апельсину вичавіть сік та полийте ним страву. Збризніть олією курятину. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте курочку по-марокканськи 35 – 40 хвилин. Готову страву подавайте гарячою. Смачного!

– 6 шт. курячих гомілок;– 2 апельсини;– оливки на ваш смак;– 100 мл рослинної олії;– 2 ч. л. меленої паприки;– 1 ч. л. кмину;– ½ ч. л. куркуми;– ½ ч. л. гострого перцю;– ½ ч. л. кориці;– ½ ч. л. імбиру;– сіль на ваш смак.