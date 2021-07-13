Рецепт курки по-марокканськи: ідеальна страва з курки та апельсинів для літньої вечері

13 липня 2021 , 09:55
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Джерело:

НВ Life

Не знаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас цікавий та смачний рецепт легкої страви з курятини та апельсинів. Подайте страву з легким салатом з улюбленої зелені та насолоджуйтеся відмінних смаком з легкими нотками марокканської кухні.

Курка по-марокканськи – смачна та ситна страва з ніжного м'яса та апельсинів. У кухні цієї країни використовують багато спецій, щоб збагатити та виділити страву й надати нових відтінків та смаку курки.

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Ведучий програми "Ранок з Україною" – Григорій Герман, поділився з читачами рецептом ніжних курячих ніжок з апельсиновими нотами.

Рецепт курячих ніжок з апельсинами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 209 ккал


Курка по-марокканськи / Фото Радіо Трек

Інгредієнти:
 – 6 шт. курячих гомілок;
 – 2 апельсини;
 – оливки на ваш смак;
 – 100 мл рослинної олії;
 – 2 ч. л. меленої паприки;
 – 1 ч. л. кмину;
 – ½ ч. л. куркуми;
 – ½ ч. л. гострого перцю;
 – ½ ч. л. кориці;
 – ½ ч. л. імбиру;
 – сіль на ваш смак.
  1. Ретельно помийте апельсини. Один наріжте кільцями та викладіть на деко рівним шаром. 
  2. Оливки розріжте навпіл.
  3. У окремій мисочці змішайте всі спеції та натріть сумішшю гомілки, ретельно перемішайте.
  4. Викладіть курятину на апельсини. Посоліть м'ясо та посипте оливками.
  5. З іншого апельсину вичавіть сік та полийте ним страву.
  6. Збризніть олією курятину.
  7. Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте курочку по-марокканськи 35 – 40 хвилин.
  8. Готову страву подавайте гарячою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак