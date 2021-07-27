Дієтична страва на кожен день: курячі котлети з кабачком і кукурудзою

Набридло готувати звичні котлети? Ми підготували для вас дієтичні курячі котлети з кабачком та кукурудзою, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Курячі котлети – дієтична та легка страва, яку можна подавати до столу з будь-яким гарніром, або свіжим салатом.

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Кабачок та кукурудза в рецепті додадуть страві легкості та соковитості. Ви з легкістю можете вживати страву на обід або вечерю, адже вона дієтична та низькокалорійна. Також такі котлетки чудово підійдуть для дитячого харчування.

Рецепт курячих котлет з кабачком та кукурудзою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2



Курячі котлети / Фото Fat Killers

Ретельно змішайте курячий фарш з яйцем, додайте солі та перемішайте. Кабачок натріть на грубій тертці. Сир натріть на дрібній тертці. Додайте сир та кабачок до м'яса й перемішайте. Всипте до фаршу кукурудзи, спецій, вичавлений часник та базилік. Перемішайте масу та сформуйте котлети. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю оливкової олії та обсмажте котлети з обох сторін до рум'яної скоринки. Обсмажені котлети випечіть до готовності в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Смачного!

– 50 г вареної або консервованої кукурудзи;– 160 г кабачка;– 70 г моцарели;– 2 г куркуми;– 400 г курячого фаршу;– 1 яйце;– 1 зубчик часнику;– базилік на ваш смак;– сіль на ваш смак.

Подавайте готові котлети до столу з овочевим пюре або свіжим салатом.