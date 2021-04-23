Рецепт курячих котлет від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський на своїй сторінці в інстаграм поділився з читачами рецептом курячих котлет. Як готувати – читайте у матеріалі.

Володимир Ярославський розповідає як приготувати котлети, щоб вони завжди виходили соковитими та найсмачнішими. До страви можна подати свіжі овочеві салати.

Читайте також Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів де навчався кулінарії

Рецепт курячих котлет

Почистіть цибулю, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні цибулю на середньому вогні. М'ясо помийте, пропустіть через м'ясорубку. Хліб, наріжте скибочками, у мисці залийте молоком або вершками, змішайте з цибулею. Готовий фарш залиште на 1-2 години у холодильнику. Суміш перців духмяний та чорний, прогрійте на пательні, перетріть у ступці. Обсмажте котлети на рослинній олії. Відправте у духову шафу на 8-10 хвилин при температурі 200 градусів, доки не з'явиться легка пінка. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!



– 1,8 кілограма філе курки (або курячі стегна);– 240 грамів цибулі;– 180 грамів хліба;– 2 яйця;– 240 грамів сиру Чедер;– петрушка;– рослинна олія;– молоко або вершки;– морська сіль;– перець духмяний та чорний.